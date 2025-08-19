Par Emmanuel Oduor

La France a longtemps enveloppé ses opérations militaires brutales au Cameroun dans l'ambiguïté d'un langage bureaucratique.

Ce que le gouvernement français qualifiait d'« opérations de maintien de l'ordre » était en réalité des répressions violentes au cours desquelles de nombreux leaders du mouvement pour l'indépendance du Cameroun ont été tués, tandis que des centaines de milliers de personnes étaient regroupées dans des camps d'internement.

Aujourd'hui, une lettre du président français Emmanuel Macron adressée à son homologue camerounais a avoué ce “secret” jalousement gardé.

Rendue publique la semaine dernière, cette lettre marque la première fois que la France reconnaît officiellement avoir utilisé une « violence répressive » dans ce pays d'Afrique centrale.

Bien que Macron n'ait pas présenté d'excuses pour ces atrocités, son aveu représente une tentative supplémentaire de la France de faire face à son passé colonial, dans un contexte où son influence s'érode progressivement dans ses anciennes colonies africaines, notamment dans la région du Sahel.

« Ce qui se passe actuellement n'est pas suffisant. Nous ne sommes pas encore satisfaits. Ce sont des opinions verbales du président Macron, mais le peuple veut voir plus », déclare l'historien camerounais, le Dr Therence Atabong Njuafac, à TRT Afrika.

L'ampleur des actions de la France au Cameroun est restée largement méconnue pendant toutes ces années, même pour de nombreux citoyens français.

Le voile de secret s'étendait aux assassinats et disparitions mystérieuses, qui étaient monnaie courante à l'époque.

Ces détails ont été clairement identifié en janvier dernier, lorsque des historiens camerounais et français ont publié un rapport officiel basé sur des documents récemment déclassifiés et des recherches d'archives couvrant les événements des années 1950 et 1960.

« (La lettre de Macron) signifie que notre histoire pourrait ne pas être vrai du tout. L'histoire du Cameroun a été déformée dans une certaine mesure. Les gens apprenaient quelque chose qui n'était pas véridique », explique le Dr Atabong, dont le livre Cry of Cameroonians a été décrit comme « une réflexion poignante sur un peuple pris entre espoir et adversité ».

Briser le silence

L'histoire de la colonisation du Cameroun a commencé à la fin du XIXe siècle, lorsque les puissances européennes, dont l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, se sont disputées le contrôle des territoires africains.

La Conférence de Berlin de 1884-1885 a marqué un tournant, avec l'Allemagne établissant son contrôle sur le Cameroun.

Cependant, après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, le Cameroun a été confié à la Grande-Bretagne et à la France, les Britanniques contrôlant les régions occidentales et les Français les régions orientales.

Le 1er janvier 1960, le Cameroun sous domination française a obtenu son indépendance.

En 1961, les territoires camerounais contrôlés par les Britanniques et les Français ont été réunis. Ahmadou Ahidjo est devenu le premier dirigeant du Cameroun après l'indépendance.

Les historiens considèrent la reconnaissance par Macron des atrocités françaises comme un moment clé qui pourrait offrir aux Camerounais un aperçu de leur histoire mouvementée de colonisation.

Lorsque le Cameroun a obtenu son indépendance de la France en janvier 1960, les forces françaises ont tué les leaders clés de l'indépendance comme Isaac Nyobè Pandjock, Ruben Um Nyobè, Félix-Roland Moumié, Paul Momo et Jérémie Ndéléné.

Une grande partie de ce qui s'est passé à cette époque a soit disparu des récits historiques officiels, soit n'a jamais été incluse.