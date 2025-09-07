7 septembre 2025
Le Soudan du Sud a précisé que le Mexique avait fourni des garanties selon lesquelles le ressortissant ne ferait pas face à la torture, à des traitements inhumains ou à des poursuites injustes à son arrivée.
Jesus Munõz Gutierrez a été remis à l'ambassadeur désigné du Mexique, Alejandro Ives Estivill, qui était arrivé à Juba vendredi, selon le communiqué.
Juba a déclaré qu'il restait engagé à collaborer avec ses partenaires internationaux pour assurer le retour sûr et humain de six autres ressortissants de pays tiers actuellement au Soudan du Sud après avoir été expulsés des États-Unis.
SOURCE DE L'INFORMATION:Reuters