Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel (AES) - comprenant le Mali, le Niger et le Burkina Faso - se rendront à Moscou pour une visite de deux jours à partir du 3 avril, a annoncé le bloc mardi.

L'AES a déclaré que les ministres participeront à la toute première session de consultations AES-Russie, sur invitation du ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

“Cette réunion reflète l'engagement commun des chefs d'État de la Confédération de l'AES et de la Fédération de Russie d'élargir leur partenariat et leur dialogue politique au niveau confédéral”, peut-on lire dans la déclaration, qui ajoute que les discussions seront essentielles pour définir les futures initiatives diplomatiques, de développement et de défense.

Feuille de route pour l'année 1

La visite marque ce que l'AES a décrit comme une « étape importante » dans l'avancement de la coopération stratégique dans le cadre de la feuille de route de l'an 1 du bloc, actuellement présidé par le Mali.

Formée par des gouvernements dirigés par des militaires à la suite de coups d'État entre 2020 et 2023, l'AES a été officiellement créée en 2024 par un traité visant à approfondir les liens politiques, économiques et sécuritaires entre les trois nations d'Afrique de l'Ouest.

La confédération a pris des mesures audacieuses pour redéfinir son alignement international, notamment en se retirant récemment de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

L'AES a également annoncé son intention de déployer une force conjointe de 5 000 hommes pour contrer la menace croissante du terrorisme dans la région.

D'autres initiatives comprennent le lancement d'un passeport commun et d'une chaîne de télévision commune sur Internet visant à lutter contre la désinformation.

