Un responsable de l'Agence Nationale des Eaux et Forêts du Maroc a indiqudécé dans des communiqués de presse, relayés par les médias locaux, que l'incendie s'était déclaré jeudi dans la forêt de Bouhachem, dans cette province, en raison des températures élevées.
Il a précisé que le feu avait ravagé une superficie d'environ 180 hectares de terres.
Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent.
Incendies de forêt destructeurs
Les autorités ont rapporté 382 incendies de forêt en 2024, détruisant environ 874 hectares de forêt, soit une diminution de 82 % par rapport à 2023.
Les forêts couvrent environ 12 % du territoire marocain, qui subit chaque année des incendies de gravité variable en raison des conditions météorologiques et des activités humaines.