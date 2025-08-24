AFRIQUE
1 min de lecture
Les pompiers luttent contre un incendie de forêt dans le nord du Maroc
Les pompiers marocains ont poursuivi leurs efforts dimanche pour éteindre un violent incendie de forêt dans la province de Chefchaouen, dans le nord du pays.
Le Maroc est régulièrement touché par des feux de forêt en raison des températures élevées. / Photo : AP
24 août 2025

Un responsable de l'Agence Nationale des Eaux et Forêts du Maroc a indiqudécé dans des communiqués de presse, relayés par les médias locaux, que l'incendie s'était déclaré jeudi dans la forêt de Bouhachem, dans cette province, en raison des températures élevées.

Il a précisé que le feu avait ravagé une superficie d'environ 180 hectares de terres.

Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent.

Incendies de forêt destructeurs

Les autorités ont rapporté 382 incendies de forêt en 2024, détruisant environ 874 hectares de forêt, soit une diminution de 82 % par rapport à 2023.

Les forêts couvrent environ 12 % du territoire marocain, qui subit chaque année des incendies de gravité variable en raison des conditions météorologiques et des activités humaines.

