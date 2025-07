La Zambie a conseillé à ses citoyens vivant dans la diaspora, en particulier aux États-Unis, sans statut d'immigration valide, d'envisager un retour volontaire dans leur pays d'origine, alors que l'administration Trump envisage d'interdire l'entrée aux ressortissants de 36 pays supplémentaires.

Le mois dernier, le président américain Donald Trump a signé un décret interdisant l'entrée aux citoyens de 12 pays, une mesure qu'il a justifiée comme nécessaire pour protéger son pays contre les "terroristes étrangers" et d'autres menaces à la sécurité nationale.

Par ailleurs, un câble interne du Département d'État a révélé qu'une extension significative des restrictions de voyage était envisagée, avec la possibilité d'interdire l'entrée aux citoyens de 36 pays supplémentaires, dont la Zambie.

Cette directive s'inscrit dans le cadre d'une répression de l'immigration lancée par Trump au début de son second mandat en janvier, incluant l'expulsion de tous les immigrants sans papiers ainsi que le refus d'inscription pour certains étudiants étrangers.

Retour digne

« Les États-Unis ont annoncé plusieurs mesures clés pour renforcer la protection de leurs frontières et pour s'assurer que leurs lois et règlements en matière d'immigration soient dûment respectés par tous les ressortissants étrangers », a déclaré le ministère zambien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans une note d'information, exhortant les citoyens à l'étranger à se tenir informés de toutes les lois et réglementations, à respecter strictement les lois sur l'immigration, à maintenir un statut d'immigration valide et à envisager un départ volontaire.

« Nous encourageons les Zambiens ... sans statut d'immigration valide à envisager sérieusement de retourner volontairement en Zambie, afin d'assurer un retour digne dans leur pays », indique le communiqué.

Plus tôt, le ministre zambien des Affaires étrangères, Mulambo Haimbe, avait déclaré que son pays avait progressé dans le traitement de plusieurs préoccupations soulevées par le gouvernement américain, dans le but d'éviter d'être placé sur la liste élargie des interdictions de voyage.