INTERNATIONAL
2 min de lecture
EXCLUSIF – Des images aériennes de TRT révèlent la dévastation de Gaza sous les assauts d’Israël
Les attaques israéliennes en cours dans l’enclave, combinées à la politique de blocus total imposée par Tel-Aviv, ont causé la mort, le déplacement et la famine de dizaines de milliers de personnes.
EXCLUSIF – Des images aériennes de TRT révèlent la dévastation de Gaza sous les assauts d’Israël
Les scènes tournées lors d’un largage aérien d’aide humanitaire jordanienne montrent une enclave méconnaissable. / AA
15 août 2025

TRT a obtenu des images aériennes exclusives montrant l’ampleur des destructions à Gaza, causée par l’offensive militaire israélienne d’une extrême brutalité qui se poursuit depuis octobre 2023.

Les scènes tournées lors d’un largage aérien d’aide humanitaire jordanienne par le journaliste Mucahit Aydemir et le caméraman Osman Eken montrent une enclave méconnaissable, rasée par les bombardements israéliens menés depuis les airs, la terre et la mer, qui ont fait des dizaines de milliers de morts et réduit des quartiers entiers en ruines.

Selon les chiffres des autorités sanitaires locales, depuis le 7 octobre 2023, au moins 61.776 Palestiniens ont été tués et 154 906 autres blessés dans les frappes israéliennes. Des milliers d’autres seraient encore ensevelis sous les décombres des bâtiments effondrés.

Le bilan humanitaire est aggravé par un blocus qui, depuis des mois, limite sévèrement l’entrée de nourriture, d’eau, de médicaments et d’autres biens essentiels.

Les organisations humanitaires alertent sur des conditions proches de la famine: au moins 239 personnes, dont 106 enfants, sont mortes de faim à ce jour. Rien que ces dernières 24 heures, cinq nouvelles victimes — dont quatre enfants — ont succombé à la faim.

Nos recommandations

Selon l’ONU et les ONG, 88% des infrastructures de Gaza sont désormais détruites.

La grande majorité des 2,3 millions d’habitants du territoire — environ 2 millions de personnes — ont été déplacés, souvent à plusieurs reprises.

Les familles déplacées s’entassent dans des écoles surpeuplées ou des abris de fortune où l’assainissement est déplorable, l’eau potable rare et les maladies se propagent rapidement.

Les forces israéliennes sont également accusées de viser des points de distribution d’aide et des abris temporaires. Depuis la fin mai, ces attaques ont tué au moins 1881 personnes et blessé près de 13 900 autres, selon les autorités palestiniennes.

Les organisations de défense des droits humains et les agences onusiennes rappellent que l’usage de la famine et de la privation comme armes de guerre est interdit par le droit international. Elles avertissent que la situation à Gaza est désormais une véritable catastrophe humanitaire.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Français
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us