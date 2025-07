L’Algérie et le Zimbabwe ont signé, samedi, plusieurs accords et mémorandums d'entente dans divers domaines de coopération.

La cérémonie de signature a été co-présidée, samedi en début de soirée, par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune et son homologue, Zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, qui effectue, depuis samedi, une visite de deux jours en Algérie.

Les documents paraphés englobent un accord entre les chambres de commerce et d'industrie des deux pays et un mémorandum d'entente entre l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) et l'Agence zimbabwéenne pour l'investissement et le développement (ZIDA).

Les deux pays ont également signé un accord dans le domaine de la formation professionnelle et de l'enseignement technique et un autre dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le quatrième accord bilatéral porte sur la coopération dans le tourisme. En outre, un mémorandum d'entente dans le domaine des archives, ainsi qu'un procès-verbal final de la 4e session de la commission mixte de coopération algéro-zimbabwéenne ont été signés.

«Convergence de vue»

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette cérémonie, les deux Présidents ont affiché la convergence totale de points de vue entre l’Algérie et le Zimbabwe sur les questions internationales et régionales, notamment sur la promotion des solutions pacifiques aux conflits en Afrique, le respect de la souveraineté des Etats et le rejet des ingérences étrangères.

«Nous partageons une même fierté et un même héritage, liés à la lutte de libération africaine, qui nous incitent à renforcer nos relations historiques », a rappelé le chef de l'Etat algérien.

Selon lui, la visite du président zimbabwéen en Algérie «reflète la volonté politique commune de développer ces relations, couronnées au terme de la 4e session de la Commission mixte algéro-zimbabwéenne, par la signature d’accords de coopération et de mémorandums d’entente dans des domaines vitaux».

«Nous sommes convenus de créer un Conseil d’affaires conjoint et d’encourager les opérateurs économiques à explorer les opportunités d’investissement dans les deux pays », a-t-il poursuivi, invitant le Zimbabwe à participer à la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine, prévue en septembre prochain à Alger.

Le deux Présidents ont réitéré aussi leur condamnation des crimes commis contre le peuple palestinien, et réaffirmé leur soutien à son droit légitime à l’établissement de son Etat indépendant.

De son côté, Emmerson Mnangagwa a réaffirmé le « caractère révolutionnaire» des relations bilatérales entre les deux pays. Des relations, a-t-il assuré, qui sont «fortes et enracinées entre les deux pays, découlant de l’esprit de solidarité et de lutte continue contre le colonialisme et l’impérialisme».

Il a estimé que sa visite à Alger « permettra aux deux pays de concrétiser leur volonté commune d’œuvrer à réformer l’ordre mondial, de contribuer à mettre fin à la prolifération des armes et des conflits, ainsi que de lutter contre le terrorisme ».