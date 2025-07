Les parents de Jérémy, David et Belinda Doku, sont d'origine ghanéenne. Le footballeur de 23 ans est né à Anvers, en Belgique.

Le ministre des Affaires étrangères du Ghana, Sam Okudzeto Ablakwa, a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux, déclarant que Jérémy avait depuis longtemps souhaité embrasser ses racines ghanéennes.

"Jérémy Baffour Doku reçoit pour la première fois un passeport ghanéen. C'était le souhait de Jérémy et de sa famille lorsqu'ils m'ont contacté la semaine dernière — heureux que nous ayons pu délivrer aujourd'hui des passeports biométriques. En tant que citoyen à double nationalité, il a légalement droit à un passeport ghanéen", a annoncé Ablakwa dans un post sur X.

Jérémy lui-même a partagé son enthousiasme à propos de ce "retour aux sources" sur les réseaux sociaux, publiant des photos et exprimant sa gratitude pour l'accueil chaleureux. Il a décrit le Ghana comme sa maison d'"amour" et de "héritage".

"La maison, c'est plus qu'un lieu — c'est le rire de la famille, l'énergie dans l'air, les couleurs, les sourires dans les rues, la nourriture", a écrit Jérémy.

"Pour moi, la maison est un sentiment ! Le Ghana me donne tout cela et bien plus encore. Je remercie Dieu de m'avoir donné l'opportunité de passer du temps avec mes proches et de découvrir la beauté de ce pays avec un regard neuf."

Pourquoi est-ce important ?

Ce développement significatif ouvre désormais la porte à Jérémy Doku pour potentiellement représenter l'équipe nationale ghanéenne, les Black Stars. Bien que Doku ait précédemment joué pour la Belgique à différents niveaux de jeunesse et en équipe senior, les règles d'éligibilité mises à jour par la FIFA permettent aux joueurs ayant disputé au maximum trois matchs avant leur 21e anniversaire de changer d'allégeance nationale.

Étant donné le fort désir de Doku de se connecter à ses racines ghanéennes, comme en témoignent ses récentes actions et déclarations, une invitation à rejoindre les Black Stars est une possibilité forte.

Un tel choix suivrait une tendance croissante de joueurs talentueux à double nationalité choisissant de représenter des nations africaines. L'équipe nationale ghanéenne a notamment accueilli plusieurs joueurs d'origine ghanéenne nés ou élevés en Europe, comme Iñaki Williams, qui a changé d'allégeance de l'Espagne, et Tariq Lamptey, qui avait auparavant joué pour les U21 anglais.

Le Ghana, l'une des grandes nations du football africain, a produit plusieurs stars évoluant actuellement en Europe, notamment Mohammed Kudus, qui joue pour Tottenham Hotspur F.C., et Antoine Semenyo, qui évolue à Bournemouth, jouant également des rôles clés pour les Black Stars.

La vitesse, la capacité de dribble et l'expérience en Premier League de Doku pourraient sans aucun doute être un atout précieux pour l'équipe nationale ghanéenne, renforçant potentiellement leur puissance offensive pour les futures compétitions internationales.