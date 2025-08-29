Le club turc de Fenerbahçe, éliminé mercredi soir en barrage de la Ligue des champions face à Benfica, a annoncé vendredi se séparer de son entraîneur portugais José Mourinho.

"Nous nous séparons de José Mourinho, entraîneur de notre équipe professionnelle A depuis la saison 2024-2025", a indiqué le club stambouliote dans un communiqué, deux jours après une défaite 1-0 sur le terrain du Benfica (0-0 à l'aller).

Le Portugais, nommé entraîneur de Fenerbahçe en juin 2024, n'avait pas réussi la saison passée à faire renouer les "Canaris" stambouliotes avec le titre en championnat, qui leur échappe depuis 2014.

L'ex-entraîneur de Chelsea, du Real Madrid et de l'Inter Milan, vainqueur notamment de deux Ligue des champions (2004 avec Porto et 2010 avec l'Inter Milan), a connu plusieurs déboires en Turquie.