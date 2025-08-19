Prenons d’abord le cas du Kenya, qui a pleinement tiré parti de son statut de pays hôte pour décrocher, pour la première fois de son histoire, une qualification en quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). En seulement trois matchs, les Harambee Stars ont assuré leur place, signant une performance historique.

Victorieux face à la RDC (1-0) en ouverture, ils ont ensuite arraché un nul contre l’Angola (1-1) et battu le Maroc (1-0), à chaque fois en infériorité numérique. Ils ont terminé en tête du groupe A après un succès (1-0) contre la Zambie.

Cette performance remarquable s’inscrit dans la dynamique impulsée par le président William Ruto, qui avait promis 7 741 dollars par victoire et la moitié en cas de match nul.

L’Ouganda n’a pas misé sur les primes financières, mais sur la ferveur de son "douzième homme" et le soutien de divers clubs comme KCCA FC et Vipers FC qui ont fourni la quasi-totalité de 25 joueurs retenus de la compétition.

Leader du groupe C, l’Ouganda avait pourtant mal entamé la compétition avec une lourde défaite face à l’Algérie (0-3). Mais les Cranes se sont rapidement relevés en s’imposant contre la Guinée (3-0) puis le Niger (2-0).

Leur remontada lors du dernier match face à l’Afrique du Sud a impressionné : menés 3-1 et virtuellement éliminés, ils ont égalisé dans les dernières minutes (3-3). Ils se sont qualifiés après six éliminations consécutives phase de groupes lors des éditions précédentes.

À l’image de l’Ouganda, la Tanzanie a également pu compter sur la force de son championnat local portés par le Simba Sport et Young African.