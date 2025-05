Benjamin Ndoubanadji est un entrepreneur social tchadien qui a créé une start-up opérant dans le recyclage et la transformation des déchets organiques en gaz combustible considéré comme propres pour l'environnement.

L'activité qui permet à Benjamin Ndoubanadji de gagner sa vie est un véritable tour de magie.

Avec des outils propres à lui, l'entrepreneur tchadien arrive à transformer les déchets organiques en gaz utilisé par la suite par de nombreux usagers à N’Djamena, la capitale tchadienne.

Dans le jargon, Benjamin est producteur de biogaz, c'est-à-dire du gaz produit à l'issue de la fermentation de matières organiques. Et la mention ''bio'' de ce type de gaz sous-tend qu'il est sûr pour l'environnement.

Une alternative écologique

Le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) encourage de nombreux pays africains comme le Burundi ou encore la Mauritanie à investir dans ce secteur afin de réduire une fracture énergétique.

De son côté, la Banque mondiale renseigne qu'en 2022, 685 millions de personnes vivaient encore sans accès à l’électricité et que 2,1 milliards d'autres dépendaient toujours de combustibles de cuisson nocifs.

La startup de Benjamin se pose en alternative écologique, offrant un biogaz non seulement pour la cuisson des aliments, mais aussi comme source d'énergie électrique ou du carburant.

L'ingénieur en génie mécanique et fondateur de GAZINT a la chance de travailler dans la combinaison de deux secteurs qui l'ont toujours passionné.

''Mon objectif est d'intégrer des solutions énergétiques durables pour contribuer à la transition énergétique et à la réduction de l'empreinte carbone. Je suis déterminé à avoir un impact positif sur la société et l'environnement.'' confie Benjamin Ndoubanadji à TRT Afrika alors qu'il s'affaire à l'assemblage d'un biodigesteur.

C'est dans cet appareil qu'il a lui-même conçu que s'opère la transformation des déchets organiques en source énergétique.

Réduire l’empreinte carbonne

L'appareil est un mécanisme métallique doté d'un système capable de produire entre 6 à 12 kg de gaz à partir de 200 kg de déchets.

Avec une ville de N'Djaména qui produit à elle seule 600 tonnes de déchets par jour, il convient de dire que Benjamin et les autres employés de sa start-up ont de quoi travailler.

''Je me considère pleinement comme un défenseur de l’environnement''.

“Mon objectif est d'intégrer des solutions énergétiques durables pour contribuer à la transition énergétique et à la réduction de l'empreinte carbone. Pour moi, l'innovation doit aller de pair avec la préservation de la planète, et j'espère que mes projets joueront un rôle dans cette transition écologique”, explique le patron de GAZINT.

Une référence

Pour mettre sur pied sa start-up, Benjamin dit avoir observé, des années durant, le cycle de gestion des déchets organiques autour de lui. La plupart du temps, ces déchets sont simplement jetés à la poubelle au lieu d'être recyclés.

Afin d'avoir un réel impact sur les populations, pour leur donner les moyens de participer à l'effort écologique, la structure produit également du charbon écologique et fabrique les cuisinières intelligentes et les biodigesteurs domestiques dont elle devient de plus en plus une référence dans le pays.

Pour l'année en cours, GAZINT a pour objectif d'augmenter sa capacité de vente à 200 biodigesteurs par mois et prévoit de distribuer ses autres produits à travers tout le marché que constituent les 5 arrondissements de la ville de N'Djamena, la capitale du Tchad.