Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réitéré que la Turquie ne restera pas passive face aux souffrances des Palestiniens sous l'offensive israélienne, critiquant vivement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Nous ne pouvons pas rester de simples spectateurs face à la souffrance en Palestine, infligée par le sans-cœur Netanyahu », a déclaré Erdogan mercredi, lors de l'événement d'ouverture de la Semaine du Mevlid-i Nebi à Ankara.

Le président a ajouté que les préoccupations de la Türkiye s'étendaient au-delà de ses frontières, soulignant la solidarité avec les nations musulmanes touchées par les conflits.

« La moitié de notre cœur est ici ; l'autre moitié est à Gaza, en Palestine, au Yémen, au Soudan et en Afghanistan, où les blessures du monde islamique saignent », a-t-il annoncé.

Soulignant le thème de l'unité, Erdogan a affirmé : « Nous considérons tous les musulmans comme les briques d'un même édifice, les parties d'un même corps. »

Malgré les troubles dans la région, le président a appelé à la résilience et à la détermination.