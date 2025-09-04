Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réitéré que la Turquie ne restera pas passive face aux souffrances des Palestiniens sous l'offensive israélienne, critiquant vivement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
« Nous ne pouvons pas rester de simples spectateurs face à la souffrance en Palestine, infligée par le sans-cœur Netanyahu », a déclaré Erdogan mercredi, lors de l'événement d'ouverture de la Semaine du Mevlid-i Nebi à Ankara.
Le président a ajouté que les préoccupations de la Türkiye s'étendaient au-delà de ses frontières, soulignant la solidarité avec les nations musulmanes touchées par les conflits.
« La moitié de notre cœur est ici ; l'autre moitié est à Gaza, en Palestine, au Yémen, au Soudan et en Afghanistan, où les blessures du monde islamique saignent », a-t-il annoncé.
Soulignant le thème de l'unité, Erdogan a affirmé : « Nous considérons tous les musulmans comme les briques d'un même édifice, les parties d'un même corps. »
Malgré les troubles dans la région, le président a appelé à la résilience et à la détermination.
« Nous ne sommes pas désespérés, et nous ne le serons jamais. Malgré les injustices, les inégalités et les oppressions dans notre géographie, nous ne céderons jamais au désespoir ».
Israël a lancé une offensive militaire brutale à Gaza, tuant plus de 63 700 Palestiniens depuis la fin de 2023. Cette offensive a dévasté l'enclave, qui fait face à une famine provoquée par Israël.
Le 8 août, le Cabinet de sécurité israélien a également approuvé un plan du Premier ministre Benjamin Netanyahu visant à réoccuper progressivement Gaza, en commençant par la ville de Gaza.
En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.
Israël fait également face à une accusation de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave.