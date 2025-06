Le président Recep Tayyip Erdogan a tenu des discussions approfondies avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian à Istanbul, lors d’une rencontre qualifiée d’étape historique vers la paix régionale.

Selon la présidence turque, les pourparlers se sont déroulés vendredi au palais de Dolmabahce et ont duré un peu plus d’une heure.

La Turquie soutiendra les efforts de paix de l’Arménie avec l’Azerbaïdjan, a indiqué le bureau d’Erdogan à l’issue de cette visite bilatérale exceptionnelle. Les deux dirigeants ont également abordé la récente flambée de tensions entre Israël et l’Iran, pays voisin à la fois de la Turquie et de l’Arménie.

“Le président Erdogan a souligné l’importance du consensus atteint dans les négociations de paix en cours entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, compte tenu du contexte actuel”, a déclaré son bureau, ajoutant que la Turquie continuerait de “soutenir pleinement les efforts visant à développer la région dans une logique de gagnant-gagnant”.

Ils ont également discuté des “étapes potentielles à franchir dans le cadre du processus de normalisation entre la Turquie et l’Arménie”, a-t-on précisé.

Erdogan a, par ailleurs, affirmé à Pachinian que la Turquie mettait en œuvre “tous les moyens diplomatiques pour assurer la stabilité, non seulement dans le Caucase, mais dans l’ensemble de la région”, s’engageant auprès d’autres dirigeants pour “éviter les risques” liés à l’escalade entre l’Iran et Israël.

Pachinian salue les discussions avec Erdogan

Dans un message publié sur X (ex-Twitter), Nikol Pachinian a fait état d’un “échange approfondi” avec Erdogan, au cours duquel ils ont “discuté du processus de normalisation entre l’Arménie et la Turquie, des développements régionaux et de l’importance d’un dialogue soutenu”.

Il a assuré au président turc que l’Arménie était “engagée à construire la paix et la stabilité dans notre région”.

Avant la rencontre, le président du Parlement arménien, Alen Simonyan, avait déclaré à la presse : "Il s’agit d’une visite historique, car ce sera la première fois qu’un chef de la République d’Arménie se rend en Turquie à ce niveau”.

Jeudi, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev s’était également rendu en Turquie pour rencontrer Erdogan. Lors de cet entretien, le président turc a réaffirmé son soutien à “l’établissement de la paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie”, et les deux dirigeants ont salué l’”alliance significative” entre leurs deux pays.

Nikol Pachinian cherche activement à normaliser les relations à la fois avec Bakou et Ankara.

“Pachinian est très déterminé à sortir l’Arménie de son isolement, et le meilleur moyen d’y parvenir est de conclure un accord de paix avec l’Azerbaïdjan et un accord de normalisation avec la Turquie”, a expliqué Thomas de Waal, chercheur principal à Carnegie Europe, à l’AFP.

Pachinian s’était déjà rendu une fois en Turquie, pour l’investiture d’Erdogan en 2023.

Ankara et Erevan ont désigné des émissaires spéciaux fin 2021 pour mener le processus de normalisation, un an après la défaite de l’Arménie dans la guerre du Haut-Karabakh contre l’Azerbaïdjan.

Un an plus tard, la Turquie et l’Arménie ont repris les vols commerciaux après deux ans d’interruption.