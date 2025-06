Environ deux millions de musulmans du monde entier s'apprêtent à accomplir le Hadj cette année en Arabie Saoudite. Une caractéristique visible de ce pèlerinage est la tenue blanche des fidèles, créant une mer de blanc.

Le Hadj est le cinquième pilier de l'Islam, après la Shahada (profession de foi), la Salat (les cinq prières quotidiennes), la Zakat (donner une partie de sa richesse en aumône) et le Sawm (jeûne durant le Ramadan).

En revêtant l'habit sacré blanc de l'Ihram, les pèlerins entament un voyage spirituel marqué par l'unité, l'égalité et la dévotion.

L'Ihram est un état sacré dans lequel les musulmans entrent avant d'accomplir le Hadj ou la Omra. Cela implique de porter une tenue blanche spécifique, de déclarer l'intention d'accomplir le Hadj ou la Omra, et de suivre des rituels et règles spécifiques.

Dans cet état, les pèlerins s'abstiennent de certaines activités, comme couper leurs cheveux ou leurs ongles, et se concentrent sur la purification spirituelle et la dévotion.

Cheikh Aminu Ibrahim Daurawa, un érudit islamique au Nigeria, explique que plusieurs raisons, basées sur les enseignements islamiques, justifient le port du vêtement blanc de l'Ihram par les pèlerins.

Le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a généralement encouragé le port de vêtements blancs, car ils symbolisent la pureté et la propreté, explique l'érudit islamique à TRT Afrika.

« Le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a encouragé le port de vêtements blancs en général dans la vie. Il a dit : 'Portez des vêtements blancs et enveloppez vos défunts dans des vêtements blancs' », explique Cheikh Daurawa.

Ce Hadith met en lumière l'importance des vêtements blancs dans la tradition islamique.

Lier aussi : Hadj : Un avion refuse d'embarquer un pèlerin libyen, mais revient le chercher après deux pannes

Les vêtements blancs servent de puissant rappel visuel de l'objectif commun des pèlerins, de leur but spirituel et de la paix.

« La couleur blanche reflète le mieux la propreté ou la saleté. Si une personne porte un vêtement blanc, son état de propreté sera facilement visible en fonction de son apparence », explique Cheikh Daurawa, qui accomplit également le Hadj cette année.

Cela souligne l'importance de la pureté et de la simplicité dans la tenue de l'Ihram.

Égalité et humilité

La tenue de l'Ihram transcende les statuts sociaux, la richesse et les réalisations mondaines, mettant en avant l'égalité inhérente de tous les croyants.

Cheikh Daurawa note : « Le vêtement de l'Ihram sert également d'uniforme qui rend difficile de différencier les riches des pauvres, et les dirigeants de leurs sujets. »

Cette unité est un aspect fondamental du Hadj, permettant aux pèlerins de se tenir égaux devant Dieu.

« Si les gens étaient autorisés à porter leurs vêtements habituels, certains pourraient porter des habits royaux, d'autres des vêtements montrant leur leadership, d'autres encore des habits de savants ou des vêtements de pauvres », explique Daurawa.

« Dans ce cas, les gens ne seraient pas humbles ; il y aurait de l'arrogance et de la vantardise. Les gens exhiberaient leurs tenues. Cependant, maintenant que c'est un uniforme, il n'y a pas de différence. Cela montre que les gens sont égaux devant Dieu, sauf par la piété », ajoute l'érudit islamique.

Quand commencer à porter ce vêtement ?

Le vêtement de l'Ihram est porté pendant toute la durée des rituels du Hadj.

Les pèlerins revêtent généralement le vêtement blanc avant d'entrer en état d'Ihram, souvent aux points de Meeqat autour de La Mecque ou à leur hôtel ou résidence s'ils sont déjà à La Mecque, avant ou le 8e jour de Dhou al-Hijjah, date à laquelle les activités du Hadj commencent véritablement.

Les pèlerins se rendent à Mina ce jour-là pour y passer la nuit avant de se diriger vers le mont Arafat le lendemain matin.

Après avoir accompli le Hadj, les pèlerins peuvent retirer le vêtement de l'Ihram après avoir effectué le rituel de lapidation des Jamarat (Aqaba Jamarah) et s'être rasé ou coupé les cheveux le 10e ou 11e jour de Dhou al-Hijjah.

Cela marque la fin de l'état d'Ihram, et les pèlerins peuvent alors reprendre leurs vêtements habituels.

Le vêtement de l'Ihram est généralement jeté ou conservé comme souvenir par le pèlerin après le Hadj.

Au-delà de sa signification spirituelle, le vêtement blanc représente également un engagement envers la purification et le renouveau spirituels.

Alors que les pèlerins accomplissent les rituels du Hadj, les vêtements blancs leur rappellent leur concentration sur le divin.

Le design et les règles

Cheikh Daurawa ajoute : « Cela leur rappelle la mort et le fait de se tenir devant Dieu. »

Le vêtement de l'Ihram est une tenue simple, blanche et sans couture portée par les pèlerins durant le Hadj.

Pour les hommes, il se compose généralement de deux pièces de tissu : l'Izār (vêtement inférieur) qui est enroulé autour de la taille et le Rida (vêtement supérieur) qui est drapé sur l'épaule, souvent en exposant l'épaule droite.

Le design met l'accent sur la simplicité, l'humilité et l'égalité entre les pèlerins.

Pendant l'état d'Ihram, les pèlerins ne peuvent pas s'engager dans des activités comme la chasse, se couper les cheveux ou les ongles, ou avoir des relations sexuelles.

Ils doivent également éviter de se disputer, de se battre ou d'afficher de la vanité mondaine. Les hommes ne peuvent pas couvrir leurs épaules ou leur tête, et hommes et femmes doivent maintenir modestie et humilité, en se concentrant sur la dévotion spirituelle.

La couleur blanche symbolise la pureté, la paix et l'unité. La tenue des femmes varie, mais elles portent généralement des vêtements modestes et amples qui couvrent leur corps, à l'exception du visage et des mains.

Les femmes sont autorisées à porter des vêtements de leur choix, avec certaines directives, explique Daurawa.

Modestie, unité et forme physique

« L'Islam respecte les femmes. Elles sont autorisées à porter les vêtements de leur choix car elles doivent couvrir leur corps... Mais il ne doit pas y avoir de maquillage, ni de parfum, et les vêtements ne doivent pas être trop attirants », explique-t-il.

Cela souligne l'importance de la modestie et de l'humilité dans l'Islam.

Le design spécifique de la tenue de l'Ihram, y compris l'exposition de l'épaule droite, a une signification historique.

« Exposer l'épaule droite a une histoire. À l'époque du Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), des rumeurs avaient été répandues par des non-musulmans selon lesquelles les compagnons qui avaient migré de La Mecque à Médine étaient devenus faibles et émaciés à cause de maladies », explique Cheikh Daurawa.

Ces rumeurs visaient à saper la force physique et spirituelle de la communauté musulmane alors que la religion gagnait rapidement des adeptes.

En réponse, le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a demandé à ses compagnons de montrer leur épaule droite lors de la circumambulation de la Kaaba, démontrant ainsi leur forme physique et leur résilience.

« Il leur a demandé de marcher plus vite dans les trois premiers des sept cercles pour prouver leur forme physique malgré leur long voyage d'une semaine de Médine à La Mecque », ajoute Cheikh Daurawa.

Endurance et dévouement

Cette pratique perdure aujourd'hui et commémore l'endurance et le dévouement des compagnons envers leur foi.

En exposant leur épaule droite et en accomplissant le rituel avec vigueur, ils ont démontré que les rumeurs sur leur faiblesse et leur émaciation étaient infondées.

Dans cette mer de blanc, les pèlerins trouvent un sentiment d'appartenance et d'unité avec leurs coreligionnaires du monde entier, quelle que soit leur couleur de peau, leur race, leur nationalité ou leur statut social.

La tenue de l'Ihram sert de rappel constant de leur foi commune et de leur objectif partagé.

Comme le souligne Cheikh Daurawa, « Les gens sont égaux devant Allah, sauf par la piété. »

Cette unité et cette égalité sont au cœur de l'expérience du Hadj, permettant aux pèlerins de se concentrer sur leur voyage spirituel et leur connexion avec Dieu.

En fin de compte, la tenue de l'Ihram est un symbole de dévotion spirituelle, d'unité et de quête de croissance spirituelle.

En portant le vêtement blanc sacré, les pèlerins se préparent à une expérience transformatrice qui devrait les accompagner bien après la fin du pèlerinage.