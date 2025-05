Le bilan de l'épidémie de choléra en Angola est passé à 313 morts, avec un total de 8.141 cas signalés, a indiqué le ministère angolais de la Santé.

Le pays a enregistré 15 nouveaux décès, le deuxième bilan le plus élevé en une journée depuis le début de l'épidémie début janvier, après les 17 décès signalés le 15 mars.

L'épidémie persiste depuis plus de 70 jours, avec un nombre de cas quotidiens constamment à trois chiffres depuis mars. En plus de la capitale, Luanda, et des provinces voisines précédemment durement touchées comme celle de Bengo, les cas ont augmenté dans les provinces de Cuanza-Nord et de Benguela.

Près de 86% de la population vaccinée

La ministre angolaise de la Santé, Silvia Lutucuta, a annoncé que 925.026 personnes avaient été vaccinées, couvrant 86% de la population ciblée.

Elle a ajouté que le gouvernement avait mis en place 77 centres de traitement du choléra dans les régions les plus durement touchées et 64 centres de réhydratation orale pour faire face à cette crise.

