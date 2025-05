Victor Osimhen a inscrit un doublé mercredi soir, établissant un nouveau record en Turquie pour le plus grand nombre de buts marqués par un joueur étranger en une seule saison.

Il a ainsi aidé Galatasaray à remporter la Coupe de Turquie Ziraat avec une victoire 3-0 contre Trabzonspor.

Les deux buts d’Osimhen en seconde mi-temps lui ont permis de dépasser la barre des 34 buts, un record établi par l’ancien joueur de Galatasaray, Mario Jardel, lors de la saison 2000/01.

Le stade de Gaziantep a été le théâtre d’une grande émotion mercredi, lorsque la coupe du championnat a été remise au capitaine de l’équipe jaune et rouge, Fernando Muslera, par le président de la Fédération turque de football (TFF), İbrahim Hacıosmanoğlu.

Les joueurs et le staff technique de Trabzonspor n’ont pas assisté à la cérémonie.

Galatasaray peut réaliser un doublé national en remportant une victoire contre Kayserispor dimanche, ce qui leur assurerait leur 25e titre de champion.

« Je tiens à féliciter toute l’équipe. Nous avons montré un très bon combat du début à la fin. Nous voulons également remercier les fans. Ils ont été incroyables du début à la fin. Nous nous battions pour trois trophées, mais nous avons été éliminés pour l’un d’eux. Nous avons gagné un trophée. Dimanche, nous nous battrons pour la cinquième étoile », a déclaré Osimhen après le match.

Les joueurs et le staff ont reçu leurs médailles des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports, Osman Aşkın Bak, et d’İbrahim Hacıosmanoğlu.