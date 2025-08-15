Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé la construction d'un deuxième centre de détention pour immigrés dans l'État, selon plusieurs rapports médiatiques.

Jeudi, DeSantis a déclaré que son administration allait ouvrir ce qu'il a appelé un "Déportation Dépôt" pour héberger les immigrés en situation irrégulière arrêtés par les autorités.

"Nous autorisons et ouvrirons bientôt ce nouveau centre de détention, de traitement et de déportation pour l'immigration illégale ici, dans le nord de la Floride", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

RELATED TRT Global - La Libye déporte des migrants vers le Niger par voie terrestre

Le nouveau centre de détention sera situé à la Baker Correctional Institution à Sanderson, à 265 kilomètres au nord d'Orlando, et pourra accueillir jusqu'à 1 300 détenus. DeSantis a précisé que les détenus ne seraient pas retenus indéfiniment dans cet établissement.

L'annonce du "Déportation Dépôt" intervient environ un mois après l'ouverture d'un centre de détention pour immigrés dans le sud de la Floride, dans les Everglades, à 40 kilomètres à l'ouest de Miami, surnommé "Alligator Alcatraz".

La répression la plus stricte