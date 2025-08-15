Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé la construction d'un deuxième centre de détention pour immigrés dans l'État, selon plusieurs rapports médiatiques.
Jeudi, DeSantis a déclaré que son administration allait ouvrir ce qu'il a appelé un "Déportation Dépôt" pour héberger les immigrés en situation irrégulière arrêtés par les autorités.
"Nous autorisons et ouvrirons bientôt ce nouveau centre de détention, de traitement et de déportation pour l'immigration illégale ici, dans le nord de la Floride", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.
Le nouveau centre de détention sera situé à la Baker Correctional Institution à Sanderson, à 265 kilomètres au nord d'Orlando, et pourra accueillir jusqu'à 1 300 détenus. DeSantis a précisé que les détenus ne seraient pas retenus indéfiniment dans cet établissement.
L'annonce du "Déportation Dépôt" intervient environ un mois après l'ouverture d'un centre de détention pour immigrés dans le sud de la Floride, dans les Everglades, à 40 kilomètres à l'ouest de Miami, surnommé "Alligator Alcatraz".
La répression la plus stricte
DeSantis a vanté la répression de son État contre l'immigration illégale, qu'il a qualifiée de la plus stricte des États-Unis.
"Nous avons sécurisé la frontière, appliqué les lois sur l'immigration et renvoyé dans leur pays d'origine les immigrés illégaux présents dans notre société", a-t-il affirmé.
"Nous avons fait plus à ce sujet que n'importe quel autre État, et de loin."
Jusqu'à l'ouverture du nouveau centre de détention, la Floride continuera de traiter les immigrants sans papiers à "Alligator Alcatraz", qui peut accueillir jusqu'à 5 000 détenus.
Un juge fédéral a temporairement suspendu la semaine dernière toute nouvelle construction à "Alligator Alcatraz" pendant deux semaines afin de prévenir d'éventuels dommages à l'écosystème protégé des Everglades.
Cependant, l'État et le gouvernement fédéral peuvent continuer à y héberger des détenus jusqu'à la levée de l'ordre.
Après l'ouverture du centre des Everglades le mois dernier, DeSantis a justifié l'ouverture d'un deuxième centre de détention en affirmant que l'administration du président Donald Trump avait besoin de capacités supplémentaires pour retenir et expulser davantage d'immigrés.