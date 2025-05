Peu de personnes avaient prévu le bouleversement électoral qui a permis à Duma Boko de prendre le pouvoir au détriment du président sortant Mokgweetsi Masisi, dont le Botswana Democratic Party (BDP) dirigeait le pays depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1966.

À la suite de cette victoire historique, le nouveau président a été nommé parmi les 100 personnes les plus influentes au monde en 2025 par le magazine Time.

“Le président Boko est une personne charismatique, audacieuse et influente”, a déclaré Emang Mutapati, secrétaire de presse du président, à TRT Afrika.

“C'est un interlocuteur socratique, un homme passionné dans le monde des idées… donc nous ne sommes pas vraiment surpris qu'il figure sur la liste des 100 personnes les plus influentes au monde pour 2025.”

Boko a remporté les élections lors de sa troisième tentative à la présidence, sous la bannière de l’Umbrella for Democratic Change (UDC), une coalition de partis d’opposition.

“Je pense que Time a évidemment reconnu son incroyable victoire électorale, qui a mis fin à 60 ans de règne du parti au pouvoir, et bien sûr, le transfert pacifique du pouvoir qui a suivi, positionnant le Botswana comme un exemple de démocratie mature à admirer et, espérons-le, à imiter tant au niveau régional qu’international”, a ajouté Mutapati.

Avec le recul, cependant, la victoire de l’UDC de Boko sur le BDP lors des élections de 2024 semblait presque inévitable.

Malgré les vastes réserves de diamants du pays, les électeurs botswanais étaient de plus en plus frustrés par la corruption et l’influence massive de la multinationale De Beers, dont le commerce de diamants représente plus de 80 % des exportations étrangères du Botswana.

Pendant sa campagne présidentielle, Boko a accusé le parti au pouvoir d’être “impliqué dans un vaste système d’enrichissement personnel”.

Les analystes politiques affirment qu’il a su parler le langage des droits économiques et sociaux, ce qui a résonné auprès des électeurs et assuré sa victoire aux urnes.

“Bien que mon nom soit mis en avant, ce sont les habitants du Botswana qui sont véritablement influents”, a publié Boko sur X après la parution de la liste du Time Magazine.

“Ils m’inspirent chaque jour par leur force, leur résilience et leur vision. Une nation petite en nombre, mais riche en esprit et en potentiel. Je suis parce qu’ils sont extraordinaires”, a-t-il ajouté.

Cependant, en tant que président, Boko fait face à des défis pour redresser la situation économique du pays, qui compte environ 2,5 millions d’habitants et souffre économiquement en raison d’un ralentissement du commerce mondial des diamants.

Les prix mondiaux des diamants ont chuté, en partie à cause de l’arrivée sur le marché de pierres synthétiques à moindre coût.

Boko n’a pas de solution facile pour inverser cette tendance et tenir ses nombreuses promesses de campagne.

Il s’est engagé à doubler le salaire minimum, à élargir les prestations sociales pour les nouvelles mères et les personnes âgées, à créer des milliers de nouveaux emplois, à renforcer les infrastructures et à instaurer un climat d’affaires compétitif.

Conscient que même au Botswana, les diamants ne sont pas éternels, Boko a également présenté un plan ambitieux pour renforcer des secteurs alternatifs tels que l’agriculture et le tourisme.

Il envisage désormais les industries du cannabis et de l’énergie solaire comme deux voies possibles pour un avenir meilleur au Botswana. Quelle que soit la solution, il a déclaré sans détour au pays : “Nous ne pouvons plus nous permettre de dépendre d’une seule ressource.”

Jeunesse

Duma Boko est né en 1969 dans la petite ville de Mahalapye, au Botswana. Il a étudié le droit à l’Université du Botswana avant d’obtenir un LL.M. à la Harvard Law School, puis est retourné enseigner le droit constitutionnel.

Boko a également dirigé son propre cabinet d’avocats, spécialisé dans les litiges d’intérêt public et les consultations sur les questions de droits humains.

Il a défendu les droits des Basarwa, le peuple autochtone du Botswana, et a siégé au conseil d’administration du Botswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS.

En 2010, Boko est devenu le leader du Botswana National Front, qui a ensuite fusionné avec d’autres partis pour former l’Umbrella for Democratic Change, grâce à laquelle il a remporté la présidence.

Le Harvard Law Bulletin a cité James Thuo Gathii, S.J.D. ’99, professeur de droit international à la Loyola University Chicago School of Law, décrivant Boko comme “un brillant avocat, universitaire et l’un des hommes d’État les plus prometteurs de sa génération en Afrique”.

“Il apporte à la présidence un programme social-démocrate visionnaire”, a ajouté Gathii, qui a suivi des cours avec Boko lorsqu’ils étaient étudiants à Harvard Law.

“Il a une compréhension impeccable de la place du Botswana en Afrique australe, mais aussi en Afrique et dans le contexte mondial. Toutes ces qualités le préparent à un mandat présidentiel remarquable.”

D’autres Africains figurant sur la liste du magazine Time des 100 personnalités les plus influentes en 2025 : le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, la magnat des médias nigériane Mo Abudu, l’activiste ghanéenne des droits humains Fatou Baldeh, ainsi qu’Angeline Murimirwa du Zimbabwe, PDG de CAMFED, qui aide des millions de filles à aller à l’école au Ghana, au Malawi, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe.