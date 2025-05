Par La Rédaction

Dans un monde souvent dicté par des normes, Ololade Ayelabola, un mannequin nigérian de 26 ans, n’a pas seulement battu un record, mais a également bouleversé les perceptions.

En octobre dernier à Lagos, Ololade, étudiante en dernière année d’informatique à l’Université de Lagos, a accompli l’impossible : le plus long défilé de mode jamais réalisé par un mannequin, atteignant un impressionnant "125,11 km (77,74 mi)".

L’exploit d’Ololade n’était pas seulement une démonstration d’endurance, mais aussi un acte visant à promouvoir l’inclusivité et l’acceptation de soi.

Canaliser la douleur

Son parcours inspirant a commencé par une critique décourageante. Après six ans dans l’industrie, elle a auditionné pour un événement prestigieux de Fashion Week, mais on lui a dit qu’elle n’était pas assez grande. Cela a failli la briser.

Au lieu de céder à la déception, Ololade a transformé sa douleur en une mission.

« Je suis rentrée chez moi et j’ai commencé à penser à tous les mannequins à qui on avait dit non parce qu’ils n’étaient pas assez grands ou avaient une condition de peau, même s’ils étaient talentueux, et à la manière dont ces personnes faisaient face aux stéréotypes et aux barrières dans différents domaines de leur vie », a-t-elle confié au Guinness World Records.

Le défilé record d’Ololade a mis en avant une diversité de mannequins représentant de nombreux spectres de l’humanité – des personnes atteintes d’albinisme, de vitiligo, portant des marques tribales ou de morphologies plus généreuses.

L’ensemble de l’événement « a été conçu pour inspirer les gens à rester fidèles à eux-mêmes », a-t-elle expliqué.

Lors d’une réception organisée en son honneur le mardi 13 mai, le gouverneur de l’État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, l’a décrite comme une incarnation du potentiel évident de la jeunesse nigériane.

« Sa détermination et son talent illustrent l’incroyable potentiel de notre jeunesse et l’esprit créatif qui prospère à Lagos. J’ai hâte de voir comment ses réalisations inspireront d’autres à poursuivre leurs passions et leurs rêves », a déclaré Sanwo-Olu.

Inspiration

L’événement de cinq jours a vu Ololade vêtue d’une série de tenues vibrantes inspirées de l’Afrique.

Sa vision centrale était claire : « Je voulais un podium où tout le monde serait inclus, où chacun pourrait montrer son talent, et où nous pourrions inspirer les autres à être eux-mêmes et à rester fidèles à leur identité. »

Ololade se souvient avoir enroulé des bandages autour de ses pieds pour atténuer la douleur causée par des heures de marche.

« À chaque pas que je faisais sur le podium, je marchais contre les stéréotypes et les défis auxquels nous faisons face dans l’industrie de la mode et du mannequinat », a-t-elle dit, soulignant que le soutien indéfectible de sa communauté avait alimenté sa détermination.

Ololade espère que son histoire résonnera bien au-delà du monde de la mode.

« Ceci est pour dire à tout le monde que vos rêves sont valides, et à tous les rêveurs, les audacieux, les preneurs de risques, allez battre des records », encourage-t-elle, avant d’ajouter avec humour : « Mais ne touchez pas à mon record. »