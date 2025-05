Par La Rédaction

Les nonuplés Cissé, composés de cinq filles et quatre garçons, sont nés prématurément à 30 semaines par césarienne à Casablanca, au Maroc, le 4 mai 2021, attirant l'attention du monde entier.

Leur naissance a été un véritable exploit médical, chaque bébé pesant entre 0,5 et 1 kg. Initialement, les parents pensaient attendre des septuplés, mais ils ont été surpris par l'arrivée de neuf bébés.

Les parents des nonuplés, Halima Cissé et Abdelkader Arby, ont organisé une célébration pour le quatrième anniversaire des enfants le dimanche 4 mai.

« Tout le monde me demande de partager mon secret ; je n'ai pas de secret. Oui, vraiment, je n'ai pas de secret », confie leur mère Halima Cissé à TRT Afrika lors de leur quatrième anniversaire.

Les filles s'appellent Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama et Oumou, et les garçons Mohammed, Oumar, Elhadji et Bah. Ils ont passé neuf mois au Maroc, où ils sont nés, avant d'être emmenés au Mali.

Une bénédiction de Dieu

Leur survie est attribuée à des soins médicaux exceptionnels prodigués par une équipe de professionnels. Le parcours de la famille a été marqué par des défis, mais ils ont reçu un soutien et une admiration généralisés.

Alors qu'ils célèbrent des étapes importantes comme leur quatrième anniversaire, les nonuplés continuent de fasciner le monde entier. Leur histoire met en lumière les avancées de la science médicale et la résilience de l'esprit humain.

L'expérience de la famille a également sensibilisé à la question des naissances multiples et à l'importance de soins de santé de qualité. L'histoire de Halima Cissé et Abdelkader Arby est un témoignage de la puissance de l'espoir et de la détermination.

« C'est la volonté de Dieu. Nous sommes croyants en ce sens. C'est une bénédiction du Tout-Puissant, qui en a décidé ainsi. Et c'est exceptionnel pour nous. Nous devons nous donner le meilleur, partager l'affection. Et chacun a aussi sa propre particularité », déclare le père des nonuplés, Abdelkader Arby, à TRT Afrika.

Responsabilité collective

Alors que les nonuplés grandissent et se développent, leur histoire continuera d'inspirer et de captiver les gens à travers le monde.

« Traditionnellement, la naissance de jumeaux dans nos sociétés était un événement pris en charge par toute la communauté. Et cela concernait deux enfants. Aujourd'hui, nous parlons de nonuplés, neuf enfants », explique Baba Seydou Bally, le responsable de la Fondation Bally, qui soutient la famille.

« Nous ferons de notre mieux pour que les enfants puissent recevoir une bonne éducation sociale », ajoute Bally.

« Vous pouvez imaginer le fardeau que cela représente pour une jeune famille. C'était donc notre devoir, en tant que membres de cette famille, c'était notre devoir, en tant qu'Africains, d'aider pour que ces enfants puissent grandir en paix », lance-t-il.

Le parcours remarquable des nonuplés est un rappel de la beauté et de la complexité de la vie. Avec l'amour et les soins de leurs parents, les nonuplés Cissé prospèrent et laissent leur empreinte dans le monde.