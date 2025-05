Treize criminels présumés sont en liberté en Zambie après qu'un inspecteur, apparemment en état d'ébriété, a déverrouillé des cellules de prison la veille du Nouvel An et a dit aux détenus qu'ils étaient libres de partir, a annoncé la police vendredi.

L'inspecteur "en état d'ébriété, a saisi de force les clés des cellules" d'un collègue et "a déverrouillé les cellules des hommes et des femmes et a demandé aux suspects de partir, déclarant qu'ils étaient libres de passer à la nouvelle année", selon un communiqué de la police.

Tous les suspects, sauf deux, qui se trouvaient dans les cellules à ce moment-là se sont échappés lorsqu'elles ont été ouvertes le matin du 31 décembre au poste de police de la capitale, Lusaka.

"Les suspects sont toujours en fuite", a indiqué vendredi à l'AFP le porte-parole de la police, Rae Hamoonga.

"Nombre d'entre eux sont accusés de crimes graves, notamment d'agression, de vol et de cambriolage. Les laisser en liberté peut représenter un risque important pour la sécurité publique", a-t-il ajouté.

L'officier de police a pris la fuite mais a été arrêté peu après.