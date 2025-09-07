La Turquie a commémoré la mort Aysenur Ezgi Eygi, une citoyenne turque tuée par les forces israéliennes lors d'une manifestation en Cisjordanie occupée le 6 septembre 2024.

Dans une déclaration publiée samedi à l'occasion du premier anniversaire de sa mort, le ministère des Affaires étrangères a honoré la mémoire d'Eygi avec « miséricorde et respect », dénonçant son assassinat comme une violation flagrante du droit international et des droits de l'homme.

« Le meurtre de civils innocents est une preuve manifeste du mépris pour la vie humaine et les normes internationales. La Turquie poursuivra résolument ses efforts pour s'assurer que ce crime grave contre Aysenur ne reste pas impuni », a déclaré le ministère.

Manifestation contre les colonies israéliennes illégales