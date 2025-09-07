TURQUIE
La Turquie marque l'anniversaire de l'assassinat d'Aysenur Ezgi Eygi par les forces israéliennes
Eygi a été tué par les forces israéliennes lors d'une manifestation contre les colonies israéliennes illégales dans la ville de Beita près de Naplouse.
Aysenur Ezgi Eygi / AA
7 septembre 2025

La Turquie a commémoré la mort Aysenur Ezgi Eygi, une citoyenne turque tuée par les forces israéliennes lors d'une manifestation en Cisjordanie occupée le 6 septembre 2024.

Dans une déclaration publiée samedi à l'occasion du premier anniversaire de sa mort, le ministère des Affaires étrangères a honoré la mémoire d'Eygi avec « miséricorde et respect », dénonçant son assassinat comme une violation flagrante du droit international et des droits de l'homme.

« Le meurtre de civils innocents est une preuve manifeste du mépris pour la vie humaine et les normes internationales. La Turquie poursuivra résolument ses efforts pour s'assurer que ce crime grave contre Aysenur ne reste pas impuni », a déclaré le ministère.

Manifestation contre les colonies israéliennes illégales

Aysenur Ezgi Eygi, âgée de 26 ans et possédant la double nationalité turco-américaine, a été tuée par l'armée israélienne lors d'une manifestation contre les colonies israéliennes illégales dans la ville de Beita, près de Naplouse, le 6 septembre 2024.

Malgré des preuves vidéo et des témoignages montrant qu'elle a été visée par un tireur d'élite israélien, les conclusions préliminaires de l'armée israélienne ont affirmé qu'elle avait « très probablement » été touchée « de manière indirecte et involontaire » alors que ses forces tiraient sur des manifestants accusés de lancer des pierres.

Sa famille, ses amis et des témoins rejettent la version israélienne, qualifiant son meurtre d'attaque délibérée contre une manifestante pacifique et appelant le gouvernement américain à ouvrir une enquête indépendante.

À ce jour, personne n'a été tenu responsable.

Les procureurs turcs ont ouvert une enquête sur le meurtre d'Eygi, mais au 4 septembre 2025, celle-ci est toujours en cours.

