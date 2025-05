Le club de Swansea City a annoncé que le Ballon d'Or Luka Modrić 2018 avait rejoint le club en tant qu'investisseur et copropriétaire.

Ce club de football professionnel gallois basé à Swansea, au Royaume-Uni, a décrit Modrić comme un modèle approprié.

"Je suis ravi que Luka ait rejoint le club en tant qu'investisseur et copropriétaire. Il n'y a pas de meilleur modèle dans le jeu pour nos joueurs, de l'académie jusqu'à l'équipe première", a déclaré Tom Gorringe, directeur général de Swansea, mardi.

Modrić est capitaine du Real Madrid, club de la Liga, et de l'équipe nationale croate.

Le joueur le plus décoré

Il est le joueur le plus décoré de l'histoire du Real Madrid, avec six Ligues des champions, six Coupes du monde des clubs, cinq Supercoupe d'Europe, quatre titres de Liga, deux Coupes d'Espagne et cinq Supercoupe d'Espagne.

Le milieu de terrain de 39 ans a qualifié son engagement avec Swansea d'"opportunité passionnante".

"Swansea a une identité forte, une fanbase incroyable et l'ambition de rivaliser au plus haut niveau. En jouant au plus haut niveau, je crois que je peux apporter mon expérience au club", a expliqué Modrić dans son communiqué.

Le conseil d'administration de Swansea City a déclaré conjointement : "Nous sommes ravis que Luka ait rejoint notre groupe de propriétaires. Dès nos premières discussions, il était clair qu'il y avait un alignement sur nos visions et que Luka serait un véritable atout pour notre groupe."

Modric a également remporté le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA, le Ballon d'Or 2018, et a participé à la finale de la Coupe du monde 2018.

Il est le joueur croate le plus capé de tous les temps et, à 39 ans, il a déjà fait 45 apparitions avec le Real Madrid cette saison, marquant quatre buts.