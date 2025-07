L'Église évangélique luthérienne en Jordanie et en Terre Sainte a publié une condamnation virulente du siège israélien sur Gaza, accusant Israël d'utiliser la faim comme une arme pour “accélérer le nettoyage ethnique” des Palestiniens.

L'évêque Sani Ibrahim Azar a déclaré que le monde est témoin d'une “famine de masse” alors que des mois de blocus ont étouffé l'accès humanitaire.

Seules de maigres quantités d'aide parviennent à entrer, disponibles à des points de distribution dangereux.

“Un enfant sur cinq souffre de malnutrition sévère, et 113 Palestiniens, dont 81 enfants, sont déjà morts de faim, des dizaines au cours des derniers jours seulement”, a affirmé Azar dans un communiqué.

Il a cité des témoignages oculaires du patriarche grec-orthodoxe Théophile III et du patriarche latin, le cardinal Pierbattista Pizzaballa, qui ont vu des familles affamées attendre des heures sous le soleil “pour un morceau de pain”.

Azar a souligné que l'aide humanitaire reste inutilisée dans des entrepôts situés à seulement quelques kilomètres des civils désespérés.

Qualifiant la crise de “famine provoquée par l'homme, à un point de non-retour”, il a exhorté les gouvernements, les responsables religieux et les organisations internationales à briser le silence et à agir pour lever le siège, garantir la livraison sécurisée de l'aide et imposer un cessez-le-feu immédiat.

“Le silence face à la souffrance est une trahison de la conscience… nous ne pouvons pas rester neutres”, a-t-il déclaré, reprenant les paroles des patriarches.

Le communiqué se termine par une prière pour les affamés, les malades et les déplacés de Gaza, ainsi qu'un appel à la justice : “Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien… nous réclamons un cessez-le-feu immédiat, la fin de ce génocide et que la justice règne sur notre terre.”