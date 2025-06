La sensation nigériane Ayra Starr a marqué les BET Awards 2025 en remportant le prix de la meilleure actrice internationale, devenant ainsi la deuxième artiste féminine nigériane à réaliser cet exploit après la victoire de Tems en 2022.

L'événement, riche en célébrités, a été animé pour la deuxième fois par le comédien et acteur Kevin Hart.

La soirée triomphale d'Ayra Starr l'a vue surpasser une forte concurrence internationale, incluant le Nigérian Rema ainsi que d'autres artistes renommés venant du Brésil, du Royaume-Uni, de la France, de l'Afrique du Sud et de l'Eswatini.

Sa victoire a marqué la seule récompense remportée par le continent africain lors de cette édition. Ayra Starr avait également été nominée dans les catégories meilleure artiste féminine R&B/Pop et meilleur nouvel artiste.

Cette distinction place Ayra Starr parmi les légendes de la musique nigériane, aux côtés de 2Baba, D'banj, Ice Prince, Wizkid, Davido et Burna Boy, qui ont eux aussi remporté ce prestigieux prix par le passé.

Sur la scène internationale, le rappeur américain Kendrick Lamar a dominé la soirée, s'imposant comme le grand gagnant. Son album, GNX, sorti en 2024, lui a valu le prestigieux prix de l'Album de l'Année.

Il a également remporté les prix du meilleur artiste masculin Hip-Hop, de la vidéo de l'année pour son titre "Not Like Us", ainsi que celui de la meilleure collaboration avec SZA pour "Luther".

En outre, Lamar a partagé le prix de réalisateur vidéo de l'année avec son partenaire créatif Dave Free. GNX, sorti en novembre dernier, a été un succès commercial, restant trois semaines en tête du Billboard 200.