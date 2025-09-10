La Turquie a présenté mercredi ses condoléances aux victimes d'une attaque terroriste visant des funérailles dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).
« Nous sommes profondément attristés par la perte de plusieurs vies humaines lors de l'attaque terroriste perpétrée par les Forces démocratiques alliées affiliées à DAESH dans la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo (RDC) », a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.
« Nous adressons nos condoléances aux familles des victimes de cette attaque ainsi qu'au peuple de la RDC », a ajouté le communiqué.
Mardi, des dizaines de personnes ont été tuées lors d'une attaque attribuée aux Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe lié à l'organisation terroriste Daesh.