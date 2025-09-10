TURQUIE
1 min de lecture
La Turquie exprime ses condoléances à la RDC suite à une attaque terroriste meurtrière
Des dizaines de personnes ont été tuées dans l'attaque qui a visé des funérailles dans l'est de la République démocratique du Congo.
La Turquie exprime ses condoléances à la RDC suite à une attaque terroriste meurtrière
L'épave calcinée d'un camion se trouve sur une route après avoir été incendiée suite à une attaque des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), dans la ville de Ntoyo. / REUTERS
10 septembre 2025

La Turquie a présenté mercredi ses condoléances aux victimes d'une attaque terroriste visant des funérailles dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

« Nous sommes profondément attristés par la perte de plusieurs vies humaines lors de l'attaque terroriste perpétrée par les Forces démocratiques alliées affiliées à DAESH dans la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo (RDC) », a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

Nos recommandations

« Nous adressons nos condoléances aux familles des victimes de cette attaque ainsi qu'au peuple de la RDC », a ajouté le communiqué.

Mardi, des dizaines de personnes ont été tuées lors d'une attaque attribuée aux Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe lié à l'organisation terroriste Daesh.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika Français
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us