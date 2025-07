Par Husam Maarouf

Cette semaine à Washington, autour d'une table élégante à la Maison-Blanche, Donald Trump et Benjamin Netanyahu étaient assis, affichant des sourires confiants, comme ceux qui croient maîtriser le destin, les cartes et les avions de guerre.

Trump, comme à son habitude, ne ressemblait pas à un chef d'État, mais à un promoteur immobilier globe-trotter. Cette fois, Gaza était le terrain à vendre – ou plutôt, à évacuer.

Trump a déclaré aux journalistes : « Nous avons eu une excellente coopération des pays voisins... donc quelque chose de bien va se produire. »

« Quelque chose de bien. »

C'est ainsi que Trump décrit l'idée de forcer tout un peuple à quitter sa terre – effacer une identité, enterrer des cimetières, déraciner une culture millénaire, et les déplacer vers des lieux supposément plus « confortables ».

Il appelle cela la liberté, mais seulement si vous acceptez de quitter votre maison d'abord. Le Palestinien doit abandonner sa terre pour vivre dans un exil inconnu, sans dignité ni société à laquelle appartenir.

Vous devez tout laisser derrière vous et dire « merci » à ceux qui ont détruit votre maison.

Il est devenu évident que l'objectif de prolonger la guerre à Gaza – une bande de terre de seulement 327 kilomètres carrés – et d'y déverser des tonnes d'explosifs, était de dessiner une carte du déplacement. Que ce soit forcé ou volontaire, cela n'a plus d'importance.

Désormais, la vision est claire : chaque fois que Trump et Netanyahu se rencontrent, ils parlent d'expulser les habitants de Gaza. Et qui peut arrêter cette folie ?

Sous la direction de Trump, l'Amérique soutient ouvertement l'expulsion des Palestiniens – pour vider la terre de ses habitants.

Ce désir n'est pas nouveau ; dès les premières visions sionistes, y compris la notion de Theodor Herzl de « faire passer la population sans ressources au-delà de la frontière » pour faire place à un État juif, le rêve israélien a toujours été une terre sans peuple, pour compléter leur contrôle sur le reste de la Palestine.

L'Amérique est profondément impliquée dans la guerre à Gaza, comme si c'était sa seule préoccupation. Trump tweete et en parle constamment – toujours du côté d'Israël, condamnant les Palestiniens à chaque occasion – comme si Gaza était son principal projet, la terre magique où il lancerait son prochain projet économique Trump, qu'il a un jour appelé « la Riviera ».

Trump voit une opportunité

Alors, qu'est-ce qui pousse un homme vivant de l'autre côté de l'océan, dans une tour de marbre où il n'entend que l'écho de sa propre voix, à décider du sort de plus de deux millions de Palestiniens ?

Qui lui a donné le droit d'offrir à un père en deuil – dont les filles ont été arrachées de ses bras sous les décombres – un choix appelé « une vie meilleure » ?

Qu'est-ce qui le lie à ces gens, à part les accords d'armement qu'il signe pour Israël ?

Comment peut-il être appelé un homme de paix ou d'humanité alors qu'il finance le meurtrier et lui tape dans le dos pendant que des enfants, des femmes et des personnes âgées sont exterminés ?

Trump ne voit pas les Palestiniens. Il voit une opportunité d'être le héros d'un grand projet d'ingénierie géopolitique – financé par des étrangers et enterré par des spectateurs.

À Washington, Netanyahu a déclaré : « S'ils veulent rester, ils peuvent. S'ils veulent partir, ils devraient pouvoir le faire. Gaza ne devrait pas être une prison. »

Mais Israël refuse de mettre fin à la guerre. Il continue son siège, ses bombardements et ses tirs de sniper.

Quelle prison est pire qu'une ville sans eau, sans médicaments, sans électricité, sans paix ?

Et ensuite, ils disent aux habitants : « Choisissez. »

Quelqu'un qui est affamé, sans abri, socialement démantelé et physiquement et émotionnellement dévasté par une guerre qui a brûlé son corps et sa mémoire peut-il vraiment « choisir » de rester ou de partir ?

C'est un subterfuge à peine voilé – même un enfant qui a perdu la moitié de sa famille dans une frappe aérienne n'y croirait pas.

C'est ainsi que le déplacement massif est fabriqué – non pas par une force ouverte, mais en offrant la mort comme un « choix ».

Ce qui se passe maintenant est une guerre de vocabulaire.

Les jeux de mots ne sauvent pas les consciences, et ils ne nettoient pas les mains du sang.

Ils disent « migration volontaire » au lieu de déplacement forcé ; « une meilleure opportunité » au lieu d'extermination ; « pays hôtes » au lieu d'exil.

Ce n'est pas un langage diplomatique – c'est une machine de tromperie linguistique conçue pour masquer un crime odieux, pour désodoriser son odeur.

Survivre avec dignité

À Gaza, la vie n'est pas une métaphore poétique – c'est un exercice quotidien de survie.

Le Palestinien se réveille au son des avions de guerre, cherche un morceau de pain, marche sans carburant, trouve des moyens d'obtenir de l'eau, combat les infections sans médicaments – et enseigne toujours à son fils que « la maison » n'est pas à vendre, même si elle brûle.

Pendant la guerre, les habitants de Gaza ont enduré les formes les plus brutales de torture – famine, meurtres, déplacements, exil et pertes. Ils ont été soumis à un chantage politique, poussés à renoncer à leurs droits en échange de nourriture. Les prix ont été tellement augmentés que la nutrition de base est devenue presque impossible.

Aujourd'hui, un Palestinien sur cinq à Gaza fait face à la famine, selon la Classification Intégrée de la Sécurité Alimentaire (IPC), alors que les approvisionnements alimentaires s'effondrent sous le siège. Et pourtant, chaque Palestinien s'accroche à sa place à Gaza et enseigne à ses enfants de faire de même.

Un seul enfant palestinien comprend plus sur l'appartenance que la plupart des ministres de la défense dans les capitales mondiales.

Une maison en Palestine n'est pas seulement des murs – c'est une mémoire, un nom, un désir, une prière, une photo de grand-père sur le mur, l'odeur du citron.

Alors, quand Trump dit que les pays voisins sont prêts, c'est comme suggérer qu'une mère laisse son bébé chez les voisins et commence une nouvelle vie.

La Nakba, catastrophe réemballée

Ce n'est pas nouveau – c'est juste une version mise à jour du même plan.

En 1948, plus de 700 000 Palestiniens ont été déracinés de leurs villages, devenant des réfugiés privés du droit de retour malgré la Résolution 194 de l'ONU, qui affirme que les réfugiés souhaitant retourner dans leurs foyers et vivre en paix avec leurs voisins devraient être autorisés à le faire.

Ils ont été déplacés par des moyens et des tactiques qui traquaient les innocents avec la mort, l'arrestation, la torture et la démolition de maisons – exactement comme ce qui se passe aujourd'hui à Gaza.

Aujourd'hui, on leur propose l'« option » de partir « de leur plein gré » et de vivre dans des « zones humanitaires ». C'est selon un document américain obtenu par Reuters le 7 juillet, qui décrit un plan de 2 milliards de dollars pour construire de grandes « zones de transit humanitaire » à l'intérieur et potentiellement à l'extérieur de Gaza pour héberger, « déradicaliser » et préparer les Palestiniens à une éventuelle relocalisation.

Bientôt, des passages frontaliers et des corridors maritimes seront ouverts pour leur départ, sous prétexte d'efforts humanitaires pour « sauver les gens ».

Donald Trump, l'âme miséricordieuse, ne peut tout simplement pas supporter de voir Gaza dans un tel état terrible.

C'est une farce grotesque – un spectacle cinématographique honteux qui doit être arrêté. Mais comment ?

La réponse réside dans une action mondiale, à la fois officielle et populaire.

Il doit y avoir une voix qui dit à ce cirque, au nom de l'humanité : Assez.

Le nettoyage ethnique peut-il maintenant être emballé dans du papier cadeau, avec des noms comme « reconstruction » et « une vie meilleure » ?

Le silence du monde : Complicité dans le crime

La grande question : Qu'en est-il du monde ? Pourquoi ce silence troublant sur notre avenir commun ?

Où sont les discours sur les droits de l'homme lorsque Gaza est bombardée, que son peuple est tué, puis poliment invité à partir sous la contrainte de la mort et de la famine ?

Dans le cas de l'Ukraine, des voix se sont élevées, des institutions ont bougé, et la souffrance a été transformée en capital juridique, politique et médiatique.

Mais à Gaza, il existe des technologies du silence – des systèmes de mutisme, une neutralisation délibérée de l'indignation.

La domination s'exerce non seulement par les bombes, mais aussi par le contrôle de ce qui est dit – et de ce qui ne l'est pas.

Quand Trump se lève et propose une « migration volontaire », il n'offre pas un choix, il reconditionne le déplacement comme un acte d'humanité.

C'est un exemple classique de pouvoir : la manipulation du langage pour justifier la soumission.

Dans ce récit, le Palestinien n'est pas un être politique, mais une matière à redistribuer géographiquement.

Gaza n'est pas une carte sur une table de négociation.

C'est un espace qui produit un autre sens de la vie sous la violence – une mémoire de résistance.

Toute tentative de réduire le Palestinien à un objet à gérer de l'extérieur est une extension de la logique coloniale qui nie l'identité et confisque la voix.

Parler de « choix » ici n'est pas un choix – c'est une forme voilée de coercition.

Le véritable choix commence lorsque la violence cesse, pas lorsque le départ est proposé sous les bombardements comme une « alternative viable ».

Trump ne parle pas du Palestinien comme d'une personne, mais comme d'un obstacle à un projet. Il ne voit pas la vie – seulement une masse à gérer par des calculs d'intérêt.

Ici, le discours colonial se répète : acceptez nos conditions ou partez, pour votre propre bien.

Mais le Palestinien – enterrant ses morts, enseignant à ses enfants, préservant sa mémoire – pratique la résistance. Pas parce que la résistance est héroïque, mais parce que c'est le seul moyen de protéger le soi de se dissoudre dans le récit de quelqu'un d'autre.