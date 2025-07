La marche a été organisée à l’appel de « l’Initiative marocaine de soutien et de solidarité » (une organisation non gouvernementale). Elle a traversé plusieurs rues principales de Tanger avant de se rassembler au centre-ville, attirant une large participation populaire.

Les manifestants ont scandé des slogans dénonçant les politiques de déplacement forcé subies par les Palestiniens à Gaza. Ils ont également exprimé leur rejet des attaques contre la Cisjordanie occupée, appelant la communauté internationale à agir de toute urgence pour faire pression sur Israël afin de mettre fin à sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien. Les protestataires ont brandi des pancartes en soutien à Gaza et d’autres alertant sur la famine qui frappe les civils en raison du blocus persistant.

Ce mouvement populaire intervient alors que Gaza connaît une situation humanitaire catastrophique en raison du blocus israélien strict imposé depuis le 2 mars 2025. Ce blocus a entraîné la fermeture des points de passage et l’interdiction d’entrée des aides alimentaires et médicales, aggravant ainsi la famine et provoquant une détérioration sévère des conditions sanitaires et de vie des habitants de Gaza.

Manque de nourriture et de soins médicaux

Dans le même contexte, Israël a poursuivi ses bombardements intensifs sur Gaza. Depuis l’aube de samedi, ces attaques ont causé la mort de 89 Palestiniens, dont 36 classés parmi les victimes de la famine, ainsi que des dizaines de blessés dans différentes zones du territoire.

Le ministère de la Santé à Gaza a averti plus tôt samedi de l’augmentation du nombre de Palestiniens arrivant dans les hôpitaux dans un état d’épuisement extrême. Il a confirmé que des centaines d’enfants et de femmes risquent une mort certaine en raison du manque de nourriture et de soins médicaux.

Le bureau d’information gouvernemental de Gaza a indiqué vendredi que le nombre de décès dus à la faim et au manque de médicaments s’élève à 620 personnes depuis le 7 octobre 2023. Par ailleurs, 650 000 enfants sont menacés de mort à cause de la malnutrition, tandis qu’environ 60 000 femmes enceintes sont en danger en raison de l’absence de soins médicaux et alimentaires.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël poursuit une guerre d’extermination à Gaza, comprenant des meurtres, des famines, des destructions et des déplacements forcés, ignorant tous les appels internationaux et les ordres de la Cour internationale de justice pour mettre fin à la guerre.

Cette extermination, soutenue par un appui américain inconditionnel, a causé plus de 199 000 morts et blessés parmi les Palestiniens, dont la majorité sont des enfants et des femmes. Elle a également laissé plus de 9 000 disparus et des centaines de milliers de déplacés, en plus d’une famine qui a coûté la vie à de nombreuses personnes, y compris des dizaines d’enfants.