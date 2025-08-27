Adrien Rabiot a été appelé mercredi en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps pour participer aux deux premières rencontres de qualifications à la Coupe du monde de football 2026 face à l'Ukraine et à l'Islande malgré sa mise à l'écart à l'Olympique de Marseille.

Le milieu de terrain de 30 ans a été placé la semaine dernière sur la liste des transferts par son club, l'OM, arguant "d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade rennais".

Le finaliste de la Coupe du monde 2022 avait été au coeur d'une altercation avec son ex-coéquipier Jonathan Rowe, parti depuis à Bologne (Italie), après la défaite à Rennes (1-0) en ouverture du championnat de Ligue 1.

Un élément clé des Bleus

Il avait ensuite été écarté du groupe marseillais pour la deuxième journée face au Paris FC (5-2).

"J'ai échangé à plusieurs reprises avec Adrien", a déclaré Didier Deschamps, mercredi, en conférence de presse. "Il a fait sa préparation, avec les matches amicaux, ses premiers matches, puis s'est passé ce qu'il s'est passé. Évidemment, ce n'est pas une situation facile pour lui."