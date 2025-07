La Turquie commémore, ce mardi, le neuvième anniversaire de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016, orchestrée par l'organisation terroriste FETO.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan participera à une série d'événements dans la capitale Ankara pour marquer cette journée, officiellement célébrée comme la Journée de la démocratie et de l'unité nationale.

Le vice-président Cevdet Yilmaz a marqué l'occasion en rappelant comment des millions de personnes ont répondu à l'appel du président Erdogan et sont descendues dans la rue pour défendre la volonté de la nation. Dans un message publié sur X, il a honoré la mémoire des martyrs et des vétérans, s'engageant à perpétuer leur héritage et à renforcer l'unité nationale dans l'esprit du "siècle de la Turquie".

Dans un message publié sur X, le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan a indiqué que la tentative de coup d'État avait été déjouée grâce à la "prévoyance" du président Erdogan et à la "volonté inébranlable" du peuple turc.

"Ces réseaux de trahison, qui cherchent à mettre la Turquie à genoux en s'alliant à des services de renseignement étrangers, ont gravement sous-estimé une chose : l'engagement indéfectible de notre nation en faveur de la liberté et de la justice, ainsi que la force de notre État", a-t-il écrit.

Fidan a rappelé que le gouvernement poursuivait toujours les membres du FETO dans le monde entier et restait déterminé à traduire les auteurs en justice. Il a également rendu hommage aux "martyrs héroïques" et exprimé sa gratitude aux vétérans qui ont résisté aux putschistes.



Le directeur de communication de la présidence turque, Burhanettin Duran, a également partagé un message sur X, qualifiant le coup d'État manqué de symbole de "résistance héroïque" et rendant hommage aux millions de personnes qui sont descendues dans la rue le 15 juillet 2016.

"Nous ne pourrons jamais rembourser pleinement notre dette envers les martyrs et les vétérans qui ont tout risqué avec un courage inébranlable", a-t-il affirmé. "Mais nous continuerons à promouvoir les réformes historiques qu'ils seraient fiers de voir aboutir."

La tentative de coup d'État avortée, qui a fait 253 morts et plus de 2 700 blessés, a été fomentée et menée par l'organisation terroriste Fetullah (FETO).