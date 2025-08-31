AFRIQUE
Un accident de la route fait plus d'une douzaine de victimes en Namibie
Onze membres du service correctionnel de Namibie, un officier de police et deux civils ont perdu la vie samedi dans un accident de la route survenu dans la région centre-sud du pays.
14 morts dans un accident de la route en Namibie impliquant des fourgons de la prison et de la police. / X
31 août 2025

La présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah a déclaré que la tragédie s'est produite lors d'une collision frontale sur l'autoroute B1 près de Mariental, à 268 kilomètres de la capitale Windhoek.

"Mon cœur va aux familles qui ont perdu leurs proches ainsi qu'aux hommes et femmes du Service correctionnel de Namibie et de la Force de police namibienne qui pleurent leurs collègues. Aucun mot ne peut réellement exprimer l'ampleur de cette perte", a déclaré Nandi-Ndaitwah dans un communiqué.

L'accident impliquait une camionnette de police transportant six passagers, dont cinq officiers et un civil, ainsi qu'un véhicule du Service correctionnel de Namibie avec 13 occupants à bord.

Trois des victimes ont été grièvement blessées.

