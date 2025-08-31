La présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah a déclaré que la tragédie s'est produite lors d'une collision frontale sur l'autoroute B1 près de Mariental, à 268 kilomètres de la capitale Windhoek.

"Mon cœur va aux familles qui ont perdu leurs proches ainsi qu'aux hommes et femmes du Service correctionnel de Namibie et de la Force de police namibienne qui pleurent leurs collègues. Aucun mot ne peut réellement exprimer l'ampleur de cette perte", a déclaré Nandi-Ndaitwah dans un communiqué.