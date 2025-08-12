INTERNATIONAL
Gaza : Un enfant handicapé de 5 ans meurt de la famine forcée d'Israël, pesant moins de 3 kg
Selon une source médicale, le poids de Muhammad Zakaria Khudr est passé de 12 kilogrammes (26 livres) à 3 kilogrammes (6,6 livres) avant son décès.
Les autorités de Gaza ont déclaré que le nombre de morts par famine a augmenté à 222, dont 101 enfants. / AA
il y a 18 heures

Un garçon palestinien de 5 ans est mort de faim en raison d'une pénurie de nourriture et de suppléments nutritionnels, conséquence du blocus israélien en vigueur depuis mars, selon des sources médicales.

Une source médicale de l'hôpital Nasser, dans le sud de Gaza, a déclaré à l'agence Anadolu que Muhammad Zakaria Khudr, qui souffrait d'un handicap physique, avait vu son poids chuter de 12 kilogrammes (26 livres) à 3 kilogrammes (6,6 livres) avant son décès lundi.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrait le corps émacié de l'enfant, ses côtes étant clairement visibles.

Son père a affirmé que la perte de poids et la mort de Muhammad étaient dues à un manque de lait et de provisions alimentaires.

Les hôpitaux de Gaza continuent de signaler des décès liés à la famine forcée, alors qu'Israël a commencé à autoriser des livraisons très limitées de biens et d'aide humanitaire il y a environ deux semaines.

Le Bureau des médias de Gaza a annoncé dimanche qu'Israël avait permis l'entrée de 1 210 camions d'aide sur le territoire en 14 jours, ne répondant qu'à 14 % des 8 400 camions estimés nécessaires pour cette période afin de lutter contre la famine.

Le ministère de la Santé de Gaza a précisé lundi que le nombre de morts dû à la famine était passé à 222, dont 101 enfants, après la mort de cinq Palestiniens supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Le Programme alimentaire mondial a indiqué qu'un tiers de la population avait passé plusieurs jours sans manger, qualifiant la situation d'"inédite" en termes de niveaux de faim et de désespoir.

Le génocide d'Israël à Gaza

Israël a tué plus de 61 500 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, dans ses attaques contre Gaza assiégée.

Environ 11 000 Palestiniens seraient ensevelis sous les décombres de maisons détruites, selon l'agence de presse officielle palestinienne WAFA.

Des experts estiment toutefois que le bilan réel des morts dépasse largement les chiffres rapportés par les autorités de Gaza, et pourrait atteindre environ 200 000.

Au cours de ce génocide, Israël a réduit la majeure partie de l'enclave assiégée en ruines, déplaçant pratiquement toute sa population.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre les Palestiniens dans l'enclave assiégée.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT World
