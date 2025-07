Des incendies de forêt qui ravagent la Turquie ont causé la mort de plus d'une douzaine de personnes et forcé l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants, alors que les autorités déploient une réponse à grande échelle pour maîtriser les flammes dans un contexte de chaleur accablante et de vents violents.

Selon les derniers rapports officiels, les incendies restent actifs dans au moins sept provinces, notamment Karabük, Antalya, Mersin, Ankara et Kahramanmaraş, où le terrain accidenté et la végétation sèche compliquent les efforts de lutte contre le feu.

Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Ibrahim Yumaklı, a déclaré que les principaux incendies à Silifke (Mersin), Serik (Antalya) et dans la région d'Uşak–Sivaslı ont été maîtrisés, tandis que des opérations de refroidissement sont toujours en cours à Gazipaşa, Antalya.

Des incendies ont été également signalés près de zones résidentielles à Bursa, la quatrième plus grande ville de Turquie, tôt dimanche, entraînant la fermeture de routes principales et l'évacuation des villages environnants.

La Turquie intensifie sa réponse aux incendies de forêt

Le président Recep Tayyip Erdogan, dans un message publié sur les réseaux sociaux, a indiqué que le pays menait une lutte à grande échelle sur terre et dans les airs pour éteindre les incendies.

« La Turquie mène une opération massive contre les incendies de forêt par voie terrestre et aérienne », a écrit Erdogan sur X.

« Nous restons en alerte jour et nuit avec 27 avions, 105 hélicoptères, près de 6 000 véhicules terrestres, 25 000 héros du personnel forestier et 132 000 volontaires. »

Dans sa dernière mise à jour, l'agence turque de gestion des catastrophes (AFAD) a annoncé que 8 269 animaux d'élevage avaient été déplacés des zones à risque à Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Uşak, Sakarya et Karabük.

Des évaluations des dégâts ont été effectuées à Karabük, Sakarya, Bilecik, Antalya, Mersin, Uşak et Kahramanmaraş, couvrant 56 maisons, quatre granges, neuf greniers à foin et dix unités de stockage.

Selon les autorités, des aides avaient été apportées aux ménages touchés.

Samedi, le gouvernement a affirmé avoir répondu à 84 incendies distincts à travers le pays la veille, dont 36 dans des zones boisées et 48 en dehors de celles-ci.

« Nous traversons des jours à haut risque », a estimé le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Yumaklı, dans des propos relayés par la Direction de la communication turque sur X.

« Cela ne sera pas terminé en deux ou trois jours. Nous devons rester vigilants au moins jusqu'en octobre 2025, et pas seulement nous, mais tous nos citoyens doivent rester sur leurs gardes. »

Yumaklı a également directement appelé le public à aider à prévenir de nouveaux départs de feu, qualifiant la prévention de « forme de contrôle des incendies la moins coûteuse et la plus efficace ».

« Une seule étincelle suffit pour détruire les ressources naturelles de la Turquie, sa beauté et les êtres vivants de ces écosystèmes », a-t-il ajouté.

« Nous ne pouvons pas savoir où le prochain incendie commencera, mais nous demandons à nos citoyens de nous soutenir avec une sensibilité maximale. »

Il a exhorté les gens à ne pas allumer de feux dans des zones ouvertes, en particulier sur les sites de pique-nique pendant le week-end, avertissant : « S'il vous plaît, n'allumez pas de feux en dehors des zones désignées. Vous pouvez profiter d'un pique-nique sans jamais allumer une flamme. »

Le gouvernement a lancé des procédures judiciaires dans des dizaines de provinces concernant des soupçons d'incendie criminel.

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a révélé que 97 suspects faisaient l'objet d'une enquête pour des infractions liées aux incendies depuis le début de la saison.

L'Europe brûle sous une chaleur extrême

Les incendies de forêt en Turquie surviennent dans un contexte de vagues de chaleur extrême et de flambées d'incendies à travers le sud de l'Europe et l'est de la Méditerranée.

L'Italie, la Grèce, la Bulgarie, l'Espagne et la France ont toutes été confrontées à des incendies de grande ampleur ces dernières semaines, alimentés par des températures élevées, la sécheresse et des vents changeants.

Dans la province de Lattaquié en Syrie, des incendies ont ravagé plus de 16 000 hectares avant d'être maîtrisés, les responsables avertissant des conséquences écologiques à long terme. Les défis comprenaient le vent, les séquelles de la guerre et les mines terrestres qui ont entravé la réponse.

Des équipes internationales de Turquie, d'Irak et d'autres États voisins ont aidé à lutter contre les incendies.

Selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt, plus de 237 000 km² ont brûlé à travers le continent cette année, une superficie plus grande que le Luxembourg, avec plus de 1 200 incendies de forêt enregistrés jusqu'à présent.

Les météorologues avertissent qu'une mer Méditerranée inhabituellement chaude pourrait encore intensifier les tempêtes et les incendies jusqu'en août, aggravant le danger.

L'Organisation mondiale de la santé a lié la recrudescence des incendies meurtriers, des inondations et des vagues de chaleur au changement climatique accéléré, avertissant que sans adaptation urgente, les décès liés à la chaleur en Europe pourraient doubler d'ici 2050.