L'ancien président américain Joe Biden a été diagnostiqué avec une forme « agressive » de cancer de la prostate qui s'est propagée à ses os, et il examine actuellement les options de traitement, a annoncé son bureau dimanche.

Vendredi, le démocrate de 82 ans – dont le fils Beau Biden est décédé d'un cancer en 2015 – a reçu ce diagnostic après avoir présenté des symptômes urinaires et la découverte d'un nodule prostatique, selon un communiqué de son bureau.

« Bien que cela représente une forme plus agressive de la maladie, le cancer semble être sensible aux hormones, ce qui permet une gestion efficace. Le président et sa famille examinent les options de traitement avec ses médecins », poursuit le communiqué.

Le président américain Donald Trump, qui a souvent critiqué son rival politique Biden sur ses capacités cognitives, a déclaré qu'il était « attristé » par cette nouvelle.

« Nos pensées les plus chaleureuses et nos meilleurs vœux vont à Jill et à la famille, et nous souhaitons à Joe un rétablissement rapide et réussi », a déclaré le républicain Trump sur Truth Social, en faisant référence à l'épouse de Biden, Jill Biden.

« Joe est un battant », a estimé Kamala Harris, vice-présidente de Biden, qui a pris la relève en tant que candidate démocrate contre Trump après que Biden s'est retiré de l'élection présidentielle de l'année dernière, dans un message sur X.

« Je sais qu'il affrontera ce défi avec la même force, résilience et optimisme qui ont toujours défini sa vie et son leadership. Nous espérons un rétablissement complet et rapide », a-t-elle ajouté.

Le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus courante chez les hommes, avec un homme sur huit aux États-Unis diagnostiqué au cours de sa vie, selon l'American Cancer Society.

Bien qu'il soit hautement traitable s'il est détecté tôt, il s'agit de la deuxième cause principale de décès par cancer chez les hommes, selon la société.

La thérapie hormonale est un traitement courant qui peut réduire les tumeurs et ralentir la progression du cancer, mais ce n'est pas une cure.

Selon le communiqué, le cancer de Biden a été évalué avec un « score de Gleason de 9 (Groupe de Grade 5) ».

Un cancer de la prostate qui semble « très anormal » reçoit la note la plus élevée, Grade 5, selon l'American Cancer Society. Le score de Gleason va jusqu'à 10, indiquant la gravité de la maladie de Biden.

Biden a quitté ses fonctions en janvier de cette année en tant que président américain le plus âgé de l'histoire, et a été confronté à des questions, y compris de la part des électeurs démocrates, sur sa santé et son âge pendant une grande partie de son mandat.