Par Ali Bilgenoğlu

Les termes 'colonialisme' et 'impérialisme' sont deux des concepts les plus significatifs qui ont marqué la politique mondiale du XIXe siècle.

Le colonialisme peut être défini comme « la conquête par des États de territoires d'outre-mer en dehors de leurs propres frontières par divers moyens, notamment l'intervention militaire, et l'établissement d'une domination sur ces territoires, obtenant une supériorité politique, économique et culturelle sur les sociétés locales et exploitant toutes sortes d'opportunités à leur propre avantage ».

L'impérialisme, quant à lui, est considéré comme sa dimension politisée. Les deux concepts sont historiquement enracinés dans le processus évolutif du capitalisme et s'influencent mutuellement à la fois chronologiquement et idéologiquement.

En effet, la Révolution industrielle centrée sur la Grande-Bretagne, qui a donné au capitalisme son contenu moderne, a été l'étincelle du processus qui a transformé le colonialisme en impérialisme avec l'augmentation massive de la production de masse et la centralisation simultanée du capital.

La centralisation du capital a créé un environnement de rivalité coloniale qui a formé l'esprit politique de la seconde moitié du XIXe siècle, alors que les grandes puissances européennes industrialisées cherchaient à accéder aux matières premières et aux marchés nécessaires à leurs industries nationales.

Parmi les grandes puissances qui ont commencé à s'étendre de l'Europe continentale au reste du monde, la Grande-Bretagne occupait la première place grâce à son volume d'activité commerciale, sa puissance capitalistique et la taille de sa marine d'outre-mer, ce qui est naturellement à la fois le résultat et la cause de l'ampleur de son colonialisme.

Cette période coïncide également avec l'époque où elle était appelée « l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais », en raison de l'immensité des terres qu'elle couvrait.

Colonialisme de libre-échange

Pendant la période du « colonialisme de libre-échange » (1830-1880), on constate que la Grande-Bretagne a construit le pilier commercial de la relation d'hégémonie capitaliste classique qui allait progressivement conduire à la domination outre-mer.

À cette époque, le point stratégique le plus important de la domination britannique était l'Inde.

L'un des discours les plus importants de la politique étrangère britannique du XIXe siècle, le concept de « sécurité de la route indienne », était entièrement basé sur l'importance de cette géographie.

En plus de l'Inde, les pratiques coloniales des Britanniques en Égypte et au Soudan sont remarquables pour leurs similitudes ainsi que leurs différences.

Dans les années 1880, malgré tous les efforts de résistance de l'Empire ottoman, la politique impériale britannique de conquête, qui avait commencé avec Chypre dans la région, s'est poursuivie avec l'Égypte en 1882.

Ayant une géographie stratégique qui contrôlait à la fois l'Afrique du Nord et la route indienne via la mer Rouge et le canal de Suez, la Grande-Bretagne a rapidement voulu consolider sa présence en dominant le Soudan.

En fait, les Britanniques, qui ont réussi à capturer le Soudan en détruisant l'État Mahdi à la fin de 1898, ont acquis une nouvelle propriété pour l'empire colonial, à la fois pour la sécurité de l'Égypte et pour profiter des richesses du Soudan.

Lorsque le colonialisme britannique du XIXe siècle est analysé à travers les exemples de l'Égypte et du Soudan, l'une des questions les plus importantes qui se posent est la structure extrêmement flexible de la politique coloniale.

Dans cette structure, qui reflète le pragmatisme anglo-saxon classique, les Britanniques ont poursuivi des politiques différentes en fonction de la structure géographique, stratégique, économique, sociologique et militaire de la région qu'ils ont conquise.

Division nord-sud

La division nord-sud introduite par le colonialisme britannique au Soudan, complètement différente de l'Égypte, était un choix administratif qui mérite d'être analysé sous tous les angles.

Contrairement aux deux grandes expériences coloniales en Égypte et en Inde, le principal motif qui a poussé les Britanniques à mettre en œuvre deux approches différentes au sein d'une région spécifique était la structure sociale du Soudan.

Habité par des communautés arabo-musulmanes au nord et des tribus africaines païennes au sud, le Soudan était en même temps une géographie où coexistaient plus de deux cents tribus différentes et cinquante groupes ethniques, tandis que plus de cent langues étaient parlées et que chacune des tribus gouvernait une partie du pays.

Bien qu'en termes juridiques, les droits de souveraineté sur le Soudan aient été partagés entre l'Égypte et la Grande-Bretagne, en pratique, la situation était unilatérale.

Comme en Égypte, de vastes zones du Soudan ont été ouvertes à l'agriculture et la culture du coton a été encouragée et étendue.