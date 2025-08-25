Par Ali Bilgenoğlu
Les termes 'colonialisme' et 'impérialisme' sont deux des concepts les plus significatifs qui ont marqué la politique mondiale du XIXe siècle.
Le colonialisme peut être défini comme « la conquête par des États de territoires d'outre-mer en dehors de leurs propres frontières par divers moyens, notamment l'intervention militaire, et l'établissement d'une domination sur ces territoires, obtenant une supériorité politique, économique et culturelle sur les sociétés locales et exploitant toutes sortes d'opportunités à leur propre avantage ».
L'impérialisme, quant à lui, est considéré comme sa dimension politisée. Les deux concepts sont historiquement enracinés dans le processus évolutif du capitalisme et s'influencent mutuellement à la fois chronologiquement et idéologiquement.
En effet, la Révolution industrielle centrée sur la Grande-Bretagne, qui a donné au capitalisme son contenu moderne, a été l'étincelle du processus qui a transformé le colonialisme en impérialisme avec l'augmentation massive de la production de masse et la centralisation simultanée du capital.
La centralisation du capital a créé un environnement de rivalité coloniale qui a formé l'esprit politique de la seconde moitié du XIXe siècle, alors que les grandes puissances européennes industrialisées cherchaient à accéder aux matières premières et aux marchés nécessaires à leurs industries nationales.
Parmi les grandes puissances qui ont commencé à s'étendre de l'Europe continentale au reste du monde, la Grande-Bretagne occupait la première place grâce à son volume d'activité commerciale, sa puissance capitalistique et la taille de sa marine d'outre-mer, ce qui est naturellement à la fois le résultat et la cause de l'ampleur de son colonialisme.
Cette période coïncide également avec l'époque où elle était appelée « l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais », en raison de l'immensité des terres qu'elle couvrait.
Colonialisme de libre-échange
Pendant la période du « colonialisme de libre-échange » (1830-1880), on constate que la Grande-Bretagne a construit le pilier commercial de la relation d'hégémonie capitaliste classique qui allait progressivement conduire à la domination outre-mer.
À cette époque, le point stratégique le plus important de la domination britannique était l'Inde.
L'un des discours les plus importants de la politique étrangère britannique du XIXe siècle, le concept de « sécurité de la route indienne », était entièrement basé sur l'importance de cette géographie.
En plus de l'Inde, les pratiques coloniales des Britanniques en Égypte et au Soudan sont remarquables pour leurs similitudes ainsi que leurs différences.
Dans les années 1880, malgré tous les efforts de résistance de l'Empire ottoman, la politique impériale britannique de conquête, qui avait commencé avec Chypre dans la région, s'est poursuivie avec l'Égypte en 1882.
Ayant une géographie stratégique qui contrôlait à la fois l'Afrique du Nord et la route indienne via la mer Rouge et le canal de Suez, la Grande-Bretagne a rapidement voulu consolider sa présence en dominant le Soudan.
En fait, les Britanniques, qui ont réussi à capturer le Soudan en détruisant l'État Mahdi à la fin de 1898, ont acquis une nouvelle propriété pour l'empire colonial, à la fois pour la sécurité de l'Égypte et pour profiter des richesses du Soudan.
Lorsque le colonialisme britannique du XIXe siècle est analysé à travers les exemples de l'Égypte et du Soudan, l'une des questions les plus importantes qui se posent est la structure extrêmement flexible de la politique coloniale.
Dans cette structure, qui reflète le pragmatisme anglo-saxon classique, les Britanniques ont poursuivi des politiques différentes en fonction de la structure géographique, stratégique, économique, sociologique et militaire de la région qu'ils ont conquise.
Division nord-sud
La division nord-sud introduite par le colonialisme britannique au Soudan, complètement différente de l'Égypte, était un choix administratif qui mérite d'être analysé sous tous les angles.
Contrairement aux deux grandes expériences coloniales en Égypte et en Inde, le principal motif qui a poussé les Britanniques à mettre en œuvre deux approches différentes au sein d'une région spécifique était la structure sociale du Soudan.
Habité par des communautés arabo-musulmanes au nord et des tribus africaines païennes au sud, le Soudan était en même temps une géographie où coexistaient plus de deux cents tribus différentes et cinquante groupes ethniques, tandis que plus de cent langues étaient parlées et que chacune des tribus gouvernait une partie du pays.
Bien qu'en termes juridiques, les droits de souveraineté sur le Soudan aient été partagés entre l'Égypte et la Grande-Bretagne, en pratique, la situation était unilatérale.
Comme en Égypte, de vastes zones du Soudan ont été ouvertes à l'agriculture et la culture du coton a été encouragée et étendue.
Cependant, contrairement à l'Égypte, la structure sociale complexe du Soudan, composée de nombreux groupes ethniques et religieux différents, a retardé l'établissement de la souveraineté britannique sur ces terres pendant de nombreuses années.
En plus des conflits inter-tribaux, des rébellions ont éclaté à diverses reprises, faisant de la préoccupation principale de l'administration britannique au Soudan le maintien de l'ordre public pendant de nombreuses années.
L'un des meilleurs exemples de cela est qu'en 1924, vingt-cinq ans après l'établissement de l'administration conjointe anglo-égyptienne centrée à Khartoum en 1899, les frontières du Darfour, l'une des régions les plus importantes du Soudan, ont été clairement définies.
L'une des questions les plus importantes auxquelles les Britanniques ont été confrontés pendant leur première période au Soudan était la question de la sécurité.
Dans ce contexte, l'administration britannique à Khartoum, qui a imposé la loi martiale et placé des bureaucrates militaires dans des postes administratifs dans les zones où il y avait des problèmes d'ordre public et où le contrôle britannique n'avait pas encore été établi, avait deux approches différentes dans le nord et le sud du Soudan.
Ainsi, tandis que des administrateurs militaires étaient nommés pendant une longue période au sud du Soudan, où l'ordre public était le principal problème, des administrateurs civils ont commencé à prendre leurs fonctions au fil du temps dans le nord du Soudan, où la situation était relativement plus paisible.
Cette politique de dualisme qui divisait le Soudan entre le sud et le nord peut être attribuée comme l'origine de la division que le Soudan connaît aujourd'hui.
Politique religieuse
Au Soudan sous domination britannique, une pratique comme la nomination de bureaucrates militaires et civils a été mise en œuvre dans le contexte de la politique religieuse à travers la division nord-sud.
Les Britanniques ont évité de prendre position contre l'islam dans le nord musulman-arabe du Soudan, qui avait deux structures complètement différentes en termes d'ethnicité et de religion, et ont joué un rôle de pionnier en encourageant la construction de mosquées et en facilitant le pèlerinage.
En outre, les activités missionnaires chrétiennes, en particulier celles des missionnaires américains, n'ont pas été autorisées à entrer dans le nord.
Au sud, au contraire, les Britanniques ont ouvert la région sud, peuplée de tribus africaines aux croyances païennes, aux missionnaires occidentaux et ont même laissé l'éducation de la région au monopole de ces groupes.
Pour empêcher la propagation de la culture islamique au sud du Soudan, l'utilisation de l'écriture arabe et même le port de vêtements arabes ont été interdits.
Bien qu'il puisse sembler que les Britanniques aient une certaine latitude envers les musulmans du nord, il est évident que par leur blocage des habitants du nord pour entrer dans le sud, leur véritable objectif était d'empêcher l'islam de se propager au sud, ce qui pourrait créer un mouvement de liberté parmi les Soudanais.
Dans la période post-1914 au Soudan, la question la plus problématique pour les Britanniques était les rébellions internes soutenues par les Ottomans et dirigées par Ali Dinar.
Ali Dinar était le dernier sultan du Darfour et un dirigeant de la dynastie Keira.
De plus, l'Empire ottoman a apporté un grand soutien au peuple du Darfour contre les Britanniques, notamment en armes, munitions et argent.
La rébellion du Darfour en 1916 a été la plus importante et l'une des plus grandes de ces révoltes.
Les années 1920, en revanche, ont été une période où des sociétés nationalistes ont commencé à se constituer au Soudan.
En 1924, la Révolution du Drapeau Blanc, sous la direction d'Ali Abd al Latif, a eu lieu au Soudan contre le colonialisme britannique.
Alors que les Britanniques luttaient contre les dirigeants et groupes nationalistes à l'intérieur du Soudan, ils ont également consacré une grande partie des années 1930 à des questions extérieures telles que les différends frontaliers entre le Soudan et l'Abyssinie et l'invasion italienne de l'Abyssinie.
Lors des élections de 1953, les premières élections démocratiques organisées avec la participation des premiers partis politiques qui ont commencé à s'organiser dans les années 1940, le Parti de l'Unité Nationale a remporté les élections et a immédiatement commencé à travailler pour la transition du Soudan vers l'accord de 1953 signé entre les Britanniques et les Égyptiens.
Pendant cette période, le différend entre les nordistes et les sudistes sur la répartition des droits dans l'avenir du Soudan s'est rapidement transformé en conflit et le Soudan était au bord de la guerre civile.
À la suite de l'accord conclu avec les Britanniques après la répression des événements, la République démocratique du Soudan a été déclarée à la fin de 1955, tandis que le drapeau soudanais a remplacé le drapeau de l'administration conjointe anglo-égyptienne, qui flottait à Khartoum depuis 1899, le 1er janvier 1956.
L'auteur, Ali Bilgenoğlu, est professeur associé à l'Université Aydın Adnan Menderes, département des Relations internationales.
