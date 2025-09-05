SPORTS
Il fait partie des trois arbitres centraux choisis en Afrique en Afrique et est le seul représentant de l'Afrique subsaharienne à officier lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2025.
Omar Artan devient le premier arbitre somalien à officier lors de la Coupe du Monde de la FIFA
Artan entre dans l'histoire en devenant le premier arbitre somalien à officier lors d'une Coupe du monde de la FIFA. / Others
5 septembre 2025

Omar Abdulkadir Artan a marqué l'histoire en devenant le premier arbitre somalien sélectionné pour un tournoi de la Coupe du Monde de la FIFA.

Il fait partie des trois arbitres centraux choisis en Afrique et est le seul représentant de l'Afrique subsaharienne à officier lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2025.

Ce tournoi mondial de football est prévu du 27 septembre au 19 octobre au Chili.

Artan rejoindra Jalal Jayed du Maroc et Youcef Gamouh d'Algérie en tant qu'arbitres principaux du continent.

Pionnier dans le football somalien, Artan est également devenu le premier arbitre somalien à diriger une finale continentale, officiant lors de la victoire de Pyramids FC d'Égypte contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud au Caire. Il a également officié lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Parmi les autres arbitres assistants sélectionnés en Afrique figurent Gilbert Cheruiyot (Kenya), Abelmiro Montenegro (São Tomé-et-Principe), Khalil Hassani (Tunisie), Eric Ayimavo (Bénin), Lahsen Azgaou (Maroc) et Mostafa Akarkad (Maroc).

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
