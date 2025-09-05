Omar Abdulkadir Artan a marqué l'histoire en devenant le premier arbitre somalien sélectionné pour un tournoi de la Coupe du Monde de la FIFA.

Il fait partie des trois arbitres centraux choisis en Afrique et est le seul représentant de l'Afrique subsaharienne à officier lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2025.

Ce tournoi mondial de football est prévu du 27 septembre au 19 octobre au Chili.

Artan rejoindra Jalal Jayed du Maroc et Youcef Gamouh d'Algérie en tant qu'arbitres principaux du continent.