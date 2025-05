Liverpool a signé un contrat pluriannuel avec Adidas à partir de la saison prochaine, qui remplacera le fabricant de vêtements de sport Nike, dans le cadre d'un accord de cinq ans d'une valeur de plus de 77 millions de dollars par an, selon les médias britanniques.

"Tout le monde au club est très heureux d'accueillir Adidas dans la famille du LFC", a déclaré Billy Hogan, directeur général de Liverpool, dans un communiqué lundi.

"Nous avons connu un succès fantastique ensemble dans le passé et créé certains des kits les plus emblématiques du LFC de tous les temps".

"Adidas et Liverpool partagent la même ambition de réussite et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de nous associer à nouveau, car nous sommes impatients de créer d'autres kits incroyables qui contribueront à améliorer les performances sur le terrain".

Nike est l'équipementier de Liverpool depuis cinq saisons.

Le partenariat débutera le 1er août 2025.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp