Un tribunal zimbabwéen a rejeté une tentative d'un parti d'opposition visant à bloquer des audiences convoquées par le gouvernement sur le massacre des années 1980, au cours duquel des milliers de personnes ont été tuées par des troupes d'élite sous le long règne de l'ancien président Robert Mugabe.

La contestation judiciaire pour annuler ce processus a été menée par le fils du défunt Joshua Nkomo, rival acharné de Mugabe pendant la guerre d'indépendance de Rhodésie, lorsque deux partis rivaux – l'Union nationale africaine du Zimbabwe (ZANU) de Mugabe et l'Union du peuple africain du Zimbabwe (ZAPU) de Nkomo – ont émergé pour défier le gouvernement colonial.

Les partisans de Nkomo ont été brutalement pris pour cible lors du massacre connu sous le nom de Gukurahundi, mené par des soldats formés en Corée du Nord et envoyés par Mugabe pour réprimer une rébellion.

La répression comprenait des actes de torture et des viols.

Environ 20 000 personnes ont été tuées au Matabeleland, bastion de Nkomo et cœur du peuple Ndebele.

Processus 'ne peut pas être dirigé par des chefs traditionnels'

Sibangilizwe Nkomo, un leader du ZAPU, a déclaré que le parti rejetait ce processus et souhaitait un dialogue avec le parti au pouvoir, la ZANU-PF.

Les audiences, qui devaient commencer la semaine dernière dans les villages, étaient dirigées par des chefs traditionnels.

“Nous voulons arrêter ce processus car il ne peut pas être dirigé par les chefs,” a déclaré Nkomo aux journalistes devant le tribunal.

“En tant qu'organisation pacifique, nous continuerons à chercher le dialogue. Nous voulons une clôture à l'amiable de cette affaire,” a-t-il ajouté. “Nous voulons la justice pour les personnes tuées... les femmes qui ont été violées.”

Pas urgent

La Haute Cour de Bulawayo, la deuxième ville du Zimbabwe, a rejeté la demande, affirmant qu'elle n'était pas urgente et aurait pu être déposée plus tôt, selon l'avocate du parti, Vuyo Mpofu, qui s'est exprimée auprès de l'AFP.

“Notre argument est que nous donnions une chance à nos tentatives de dialogue avec le gouvernement,” a-t-il expliqué.

Le président Emmerson Mnangagwa avait annoncé ces audiences il y a un an, apparemment dans le but de résoudre les griefs et tensions de longue date liés aux massacres dans une région qui se sent marginalisée par Harare et la majorité ethnique Shona.

Ces audiences devraient aboutir à un rapport qui pourrait envisager des réparations financières.

Forte présence policière

Une forte présence policière a été déployée devant le tribunal avant le verdict, avec des unités anti-émeutes et des officiers à cheval en patrouille.

Mugabe et Nkomo entretenaient une relation conflictuelle pendant la lutte de libération contre le régime de la minorité blanche.

Nkomo appartenait à la minorité Ndebele du Zimbabwe, tandis que Mugabe était issu de la majorité Shona.

Ils se sont brouillés deux ans après l'indépendance en 1980, lorsque Mugabe a renvoyé Nkomo du gouvernement de coalition, l'accusant de comploter un coup d'État.

À partir de 1983, Mugabe a déployé les soldats d'élite de la Cinquième Brigade pour écraser une révolte. Ils ont tué environ 20 000 personnes, selon la Commission catholique pour la justice et la paix au Zimbabwe et Amnesty International.

Exécutions de masse

Cela a été largement perçu comme une tentative de Mugabe pour anéantir Nkomo.

L'opération a été nommée Gukurahundi, un terme en langue shona qui se traduit approximativement par “la pluie précoce qui emporte la paille.”

Des passages à tabac publics ont été suivis d'exécutions de masse, des huttes remplies de villageois terrifiés ont été incendiées, des récoltes détruites et des communautés délibérément affamées.

La torture et les interrogatoires dans des camps brutaux étaient monnaie courante.

Mnangagwa était ministre de la Sécurité à l'époque.

Mugabe, décédé en 2019, n'a jamais reconnu sa responsabilité dans les massacres, qualifiant les preuves recueillies par Amnesty International de “tas de mensonges.”