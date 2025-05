Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie ne permettrait pas le sabotage de l'intégrité territoriale de la Syrie ni la persistance de l'instabilité à sa frontière sud.

Dans une déclaration faite à l'occasion de l'Aïd el-Fitr dimanche, marquant la fin du mois sacré musulman du Ramadan, Erdogan a souligné que la Turquie continuerait “le travail que nous avons initié conformément à notre objectif d'une ‘Turquie sans terrorisme’, en suivant notre feuille de route”.

Il a averti qu'Ankara n'a pas une “patience illimitée” sur ce sujet et qu'il s'attendait à ce que les groupes terroristes PKK/YPG se dissolvent et “déposent complètement les armes sans plus tarder”.

Dans sa campagne terroriste de près de 40 ans contre la Turquie, le PKK, classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne, a été responsable de la mort de plus de 40 000 victimes, y compris des femmes, des enfants et des nourrissons.

Le YPG/PYD, qui utilise également le nom de FDS, est la branche syrienne du PKK.

Les terroristes du PKK se réfugient souvent dans le nord de l'Irak pour planifier des attaques transfrontalières en Turquie, tandis que le YPG/PYD a tenté d'établir un corridor terroriste dans le nord de la Syrie le long des frontières turques.