Le fabricant turc de missiles Roketsan a conclu de nouveaux accords de coopération stratégique, tant au niveau national qu'international, lors du Salon international de l'industrie de la défense (IDEF) 2025 à Istanbul.

La 17e édition de l'IDEF, qui a débuté mardi et se déroule sur six jours, se tient simultanément dans plusieurs lieux emblématiques d'Istanbul : le parc des expositions, l'aéroport Atatürk, l'hôtel Wow et la marina d'Atakoy.

Cet événement est organisé par KFA Fairs avec le soutien du Secrétariat des industries de défense de Turquie (SSB) et de la Fondation des forces armées turques, Anadolu étant le partenaire de communication mondial.

Roketsan a attiré une attention particulière grâce à ses produits innovants et à ses systèmes éprouvés sur le terrain, se positionnant comme l'une des entreprises les plus en vue de l'événement.

L'entreprise a signé des accords majeurs concernant la livraison de produits et le lancement de nouveaux projets lors de cérémonies organisées pendant les deux premiers jours du salon.

Coopération avec l'Azerbaïdjan en matière de systèmes d'artillerie

Roketsan a renforcé son partenariat stratégique avec l'Azerbaïdjan en signant un nouveau protocole de coopération dans le domaine des systèmes d'artillerie. Ce "Protocole de coopération sur les systèmes d'artillerie", entré en vigueur le 22 juillet, a été signé par Agil Gurbanov, vice-ministre de la Défense de la République d'Azerbaïdjan, et Faruk Yigit, président du conseil d'administration de Roketsan.

Accord historique sur le projet Gokbora

Un contrat pour le développement du missile air-air au-delà de la portée visuelle Gokbora a été signé mercredi entre le SSB et Roketsan. Ce missile, destiné à être utilisé avec des avions de combat habités et sans pilote, se distingue par sa portée de plus de 100 milles nautiques et ses capacités de guidage avancées.

Dans le cadre de ce projet, un contrat a également été signé entre Roketsan et Aselsan pour le développement de têtes chercheuses RF et de sous-systèmes de liaison de données embarqués sur missiles.

Accords stratégiques avec SSB

Deux autres accords importants ont été signés entre Roketsan et le SSB, notamment pour le projet de système mixte de fusée/missile et la fourniture du système de missile TRLG-122. Ces initiatives visent à renforcer les capacités de défense de la Turquie.

Par ailleurs, Roketsan a signé un accord avec MKE pour la fourniture de barres de combustible et un protocole avec Teknopark Istanbul pour soutenir des initiatives dans les secteurs de la défense et des technologies.

Efforts de localisation

Roketsan a également signé un "Protocole d'accord sur les efforts de localisation" avec plusieurs entreprises partenaires. La plateforme "Rise for Tomorrow", lancée l'année dernière, joue un rôle clé dans ces initiatives en réduisant la dépendance aux sources externes et en renforçant les relations avec les fournisseurs locaux.