Des centaines d'officiers et de sous-officiers somaliens ont obtenu avec succès leur diplôme du Collège de Formation Militaire Turc, TurkSom, à Mogadiscio, dans le cadre d'un programme conjoint de formation militaire entre les deux pays.

La cérémonie de remise des diplômes, qui s'est tenue le 3 juillet, a réuni des dignitaires, dont le Premier ministre de la Somalie, Hamza Abdi Barre.

Il s'agit de la dernière promotion d'officiers et de sous-officiers somaliens formés avec le soutien de la Turquie.

Le Premier ministre Barre a déclaré que la Somalie travaille à la construction d'une armée nationale "dotée de connaissances et d'un bon leadership" pour atteindre les objectifs de développement du pays.

"L'armée somalienne est la colonne vertébrale d'une gouvernance forte et autonome ; par conséquent, vous devez assumer vos responsabilités. Vous devez être prêts à libérer notre pays de l'ennemi et à restaurer la valeur, la dignité et l'unité du peuple somalien", a-t-il déclaré aux officiers diplômés.

Renforcement des liens

Il a remercié la Turquie pour ses efforts dans le soutien à la Somalie dans divers domaines du développement et a exprimé sa confiance dans le fait que cette formation renforcera la lutte de la Somalie contre le terrorisme.

L'ambassade de Turquie à Mogadiscio a assuré à la Somalie le soutien continu de la Turquie. "Nous souhaitons du succès à ces nouveaux soldats qui rejoignent les rangs de l'Armée Nationale Somalienne. La Turquie continuera à soutenir son pays frère, la Somalie, dans le domaine de la défense", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

L'académie militaire TurkSom, qui a commencé ses activités en Somalie en 2017, a été créée pour former les membres de l'armée somalienne et soutenir cette dernière dans le cadre des relations bilatérales visant à garantir la paix, la sécurité et la stabilité de la Somalie. Depuis, elle a formé des milliers d'officiers militaires somaliens.

Les relations entre la Turquie et la Somalie se sont renforcées au cours des deux dernières décennies, alors qu'Ankara développe ses relations gagnant-gagnant avec les pays africains.