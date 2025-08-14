Le musicien nigérian Davido et sa compagne Chioma Rowland ont célébré un mariage haut en couleur dans la ville de Miami, aux États-Unis.
Selon Davido, l'événement, qui a eu lieu le dimanche 10 août, a coûté 3,7 millions de dollars américains.
La cérémonie a réuni l'élite nigériane, notamment la personne la plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, le gouverneur de l'État d'Abia dans le sud-est du Nigeria, Alex Otti, ainsi que l'oncle de Davido, Ademola Adeleke, gouverneur de l'État d'Osun dans le sud-ouest du pays.
Parmi les autres invités figuraient l'ancien président du Sénat nigérian Bukola Saraki, le musicien de gospel américain Kirk Franklin, les artistes nigérians Adekunle Gold et D'banj, ainsi que le Ghanéen Stonebwoy.
Davido a confié à Chioma que, malgré ses nombreuses performances sur des scènes à travers le monde, la cérémonie de Miami représentait pour lui le moment le plus stressant de sa vie.
L'artiste de 32 ans a décrit Chioma, âgée de 30 ans, comme son "amour, sa paix et son foyer", ajoutant qu'elle était entrée dans sa vie "discrètement et est devenue la partie la plus bruyante et la plus belle de celle-ci".
Il s'agit du troisième mariage célébré par le couple, après avoir échangé leurs vœux devant un tribunal à Lagos, au Nigeria, en mars 2023, et un mariage traditionnel, également à Lagos, en juin 2024.
Une rencontre antérieure à la célébrité
Dans une interview passée, Davido a révélé qu'il avait rencontré Chioma avant de devenir célèbre.
Les deux se sont rencontrés à l'Université Babcock, dans l'État d'Ogun, au sud-ouest du Nigeria, en 2013. Davido y poursuivait une licence en musique, tandis que Chioma étudiait l'économie. Elle a ensuite développé un intérêt pour devenir chef professionnelle.
À l'époque de leur rencontre, la chanson de Davido "Dami Duro" dominait les ondes, et sa carrière musicale était en plein essor.
Dans une interview, Davido a également mentionné qu'un de ses amis proches le taquinait souvent en disant qu'il avait tout dans la vie sauf une épouse.
Le musicien a ajouté qu'il était reconnaissant d'avoir rencontré Chioma avant de devenir célèbre. Selon ses propres mots : "Si j'étais célibataire aujourd'hui et que je rencontrais une femme, je penserais probablement qu'elle s'intéresse à moi parce que je suis Davido, la célébrité qui a de l'argent."
Malgré une relation de plusieurs années, Davido a publiquement reconnu Chioma comme sa petite amie pour la première fois en 2018.
Le couple a accueilli un fils, Ifeanyi Adeleke, en octobre 2019. Cependant, le garçon s'est noyé à l'âge de trois ans en octobre 2022 lors d'un tragique accident dans la piscine de la maison de Davido à Lagos.
En octobre 2023, Chioma a donné naissance à des jumeaux.