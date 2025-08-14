Le musicien nigérian Davido et sa compagne Chioma Rowland ont célébré un mariage haut en couleur dans la ville de Miami, aux États-Unis.

Selon Davido, l'événement, qui a eu lieu le dimanche 10 août, a coûté 3,7 millions de dollars américains.

La cérémonie a réuni l'élite nigériane, notamment la personne la plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, le gouverneur de l'État d'Abia dans le sud-est du Nigeria, Alex Otti, ainsi que l'oncle de Davido, Ademola Adeleke, gouverneur de l'État d'Osun dans le sud-ouest du pays.

Parmi les autres invités figuraient l'ancien président du Sénat nigérian Bukola Saraki, le musicien de gospel américain Kirk Franklin, les artistes nigérians Adekunle Gold et D'banj, ainsi que le Ghanéen Stonebwoy.

Davido a confié à Chioma que, malgré ses nombreuses performances sur des scènes à travers le monde, la cérémonie de Miami représentait pour lui le moment le plus stressant de sa vie.

L'artiste de 32 ans a décrit Chioma, âgée de 30 ans, comme son "amour, sa paix et son foyer", ajoutant qu'elle était entrée dans sa vie "discrètement et est devenue la partie la plus bruyante et la plus belle de celle-ci".

Il s'agit du troisième mariage célébré par le couple, après avoir échangé leurs vœux devant un tribunal à Lagos, au Nigeria, en mars 2023, et un mariage traditionnel, également à Lagos, en juin 2024.

Une rencontre antérieure à la célébrité