Par Husam Maarouf

Chaque matin, je me réveille au son des drones qui tournent au-dessus de nos têtes et je me demande si ce sera le jour où mon nom s'ajoutera à la liste croissante des journalistes palestiniens tués à Gaza.

Depuis octobre 2023, plus de 245 de mes collègues ont été assassinés.

Certains ont été abattus alors qu'ils portaient des gilets de presse. D'autres ont été écrasés sous les décombres chez eux, avec leurs familles.

Je connaissais beaucoup d'entre eux. Ils n'étaient pas que des statistiques, mais des amis partageant la même mission sacrée : montrer au monde ce qui se passe ici.

L'ami le plus proche que j'ai perdu était le journaliste Ismail Abu Hatab. Nous nous retrouvions souvent au Café Al-Baqa, l'endroit même où il a été tué. Nous y riions, nous rêvions d'avenirs qui semblent désormais impossibles.

Deux semaines avant son assassinat, je l'avais interviewé à propos de son exposition Between Heaven and Earth, où il montrait au monde des fragments de Gaza détruite, exposés dans une tente à Los Angeles.

Quand j'ai appris sa mort, je n'avais pas de mots. Je ne pouvais même pas pleurer. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était un vide immense, comme si une partie de moi avait été enterrée avec lui.

Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots, des rédactions du monde entier organisent quelque chose d'inédit.

Près de 200 médias de 50 pays ont noirci leurs premières pages, leurs pages d'accueil et leurs diffusions en solidarité avec nous, exigeant la fin des assassinats de journalistes à Gaza et appelant à un accès international pour la presse.

Reporters sans frontières, Avaaz et la Fédération internationale des journalistes ont coordonné cette protestation éditoriale mondiale, une première en son genre.

Pendant un bref instant, notre profession parle d'une seule voix, disant : ça suffit.

Le message est clair, comme l'a dit le directeur de RSF : ce n'est pas seulement une guerre contre Gaza, c'est une guerre contre le journalisme lui-même.

Pourtant, depuis ma position sous les bombardements israéliens, je ne peux m'empêcher de voir cette solidarité comme rien de plus qu'une mode passagère.

Les pages noires et les bannières dureront peut-être un jour ; la guerre et les assassinats de mes collègues, eux, ne s'arrêtent jamais.

À Gaza, le journalisme est devenu une condamnation à mort. Israël a délibérément adopté une politique visant à faire taire les reporters palestiniens, s'assurant que le monde ne voie que sa version des faits.

Le dernier massacre a eu lieu à l'hôpital Nasser le 25 août, lorsque les forces israéliennes ont frappé ce qu'elles savaient être un centre médiatique pour les journalistes.

D'abord, il y a eu une frappe initiale, puis une seconde, la « double frappe », qui a tué ceux qui cherchaient à se mettre à l'abri ou à aider les blessés.

Parmi les morts figuraient le photographe de Reuters Hussam Al-Masri, la photographe indépendante Mariam Abu Daqqa et Mohamed Salama d'Al Jazeera.

Ce n'était pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière.

En deux ans de guerre, les noms sont trop nombreux pour être comptés : Aya Khodoura, Ahmed Al-Louh, Anas Al-Sharif, et des centaines d'autres.

Chacun portait une caméra ou un carnet, pas une arme. Chacun racontait une histoire qu'Israël voulait enterrer.

Quand un journaliste palestinien meurt, les organisations internationales publient des déclarations, puis le silence suit.