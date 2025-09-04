Par Husam Maarouf
Chaque matin, je me réveille au son des drones qui tournent au-dessus de nos têtes et je me demande si ce sera le jour où mon nom s'ajoutera à la liste croissante des journalistes palestiniens tués à Gaza.
Depuis octobre 2023, plus de 245 de mes collègues ont été assassinés.
Certains ont été abattus alors qu'ils portaient des gilets de presse. D'autres ont été écrasés sous les décombres chez eux, avec leurs familles.
Je connaissais beaucoup d'entre eux. Ils n'étaient pas que des statistiques, mais des amis partageant la même mission sacrée : montrer au monde ce qui se passe ici.
Deux semaines avant son assassinat, je l'avais interviewé à propos de son exposition Between Heaven and Earth, où il montrait au monde des fragments de Gaza détruite, exposés dans une tente à Los Angeles.
Quand j'ai appris sa mort, je n'avais pas de mots. Je ne pouvais même pas pleurer. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était un vide immense, comme si une partie de moi avait été enterrée avec lui.
Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots, des rédactions du monde entier organisent quelque chose d'inédit.
Près de 200 médias de 50 pays ont noirci leurs premières pages, leurs pages d'accueil et leurs diffusions en solidarité avec nous, exigeant la fin des assassinats de journalistes à Gaza et appelant à un accès international pour la presse.
Reporters sans frontières, Avaaz et la Fédération internationale des journalistes ont coordonné cette protestation éditoriale mondiale, une première en son genre.
Pendant un bref instant, notre profession parle d'une seule voix, disant : ça suffit.
Le message est clair, comme l'a dit le directeur de RSF : ce n'est pas seulement une guerre contre Gaza, c'est une guerre contre le journalisme lui-même.
Pourtant, depuis ma position sous les bombardements israéliens, je ne peux m'empêcher de voir cette solidarité comme rien de plus qu'une mode passagère.
Les pages noires et les bannières dureront peut-être un jour ; la guerre et les assassinats de mes collègues, eux, ne s'arrêtent jamais.
Le dernier massacre a eu lieu à l'hôpital Nasser le 25 août, lorsque les forces israéliennes ont frappé ce qu'elles savaient être un centre médiatique pour les journalistes.
D'abord, il y a eu une frappe initiale, puis une seconde, la « double frappe », qui a tué ceux qui cherchaient à se mettre à l'abri ou à aider les blessés.
Parmi les morts figuraient le photographe de Reuters Hussam Al-Masri, la photographe indépendante Mariam Abu Daqqa et Mohamed Salama d'Al Jazeera.
Ce n'était pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière.
En deux ans de guerre, les noms sont trop nombreux pour être comptés : Aya Khodoura, Ahmed Al-Louh, Anas Al-Sharif, et des centaines d'autres.
Chacun portait une caméra ou un carnet, pas une arme. Chacun racontait une histoire qu'Israël voulait enterrer.
Quand un journaliste palestinien meurt, les organisations internationales publient des déclarations, puis le silence suit.
La réponse de Reuters à l'assassinat de son propre collaborateur Hussam Al-Masri était désespérément timide ; ils ont exprimé leur dévastation, mais n'ont formulé aucune demande de responsabilité.
Comparez cela à l'Ukraine, où les morts de journalistes comme Viktoria Roshchyna et Tatiana Koliuk ont déclenché des enquêtes internationales, une couverture médiatique importante dans les médias occidentaux et des demandes urgentes de justice.
La disparité est flagrante. Le sang occidental, semble-t-il, a plus de poids. Nos morts à Gaza disparaissent dans les pages secondaires.
En Ukraine, chaque assassinat résonne dans les parlements, les rédactions et les tribunaux des droits de l'homme.
Nous nous sentons abandonnés, comme si personne ne se souciait de notre souffrance.
Israël insiste pour présenter chaque journaliste palestinien qu'il tue comme un « militant ».
Ils ont fait la même affirmation lorsqu'ils ont assassiné Shireen Abu Akleh d'Al Jazeera en 2022, bien que le monde entier ait vu qu'elle était clairement identifiée comme une membre de la presse.
La logique est simple : effacez notre légitimité, et vous effacez la vérité que nous rapportons.
Je reste dans cette profession non pas parce que je me sens en sécurité, je ne le suis jamais, mais parce que la vérité doit être dite.
Peut-être que demain je ne serai plus en vie. Peut-être que ce texte sera mon dernier. Mais rester silencieux signifierait collaborer à ma propre disparition.
Mes collègues sont morts en essayant d'empêcher l'extinction de notre récit ; je leur dois de continuer à écrire, filmer, parler.
Je demande, si l'armée israélienne est « la plus éthique au monde », pourquoi craint-elle autant les journalistes ?
Pourquoi ne pas ouvrir Gaza à la presse internationale s'ils n'ont rien à cacher ?
Au lieu de cela, chaque jour, nous sommes traqués, comme si témoigner était l'arme la plus dangereuse de toutes.
Aujourd'hui, les journaux du monde entier noircissent leurs premières pages. Mais demain, la question reste : le monde agira-t-il pour arrêter les assassinats de journalistes palestiniens, ou cette solidarité s'effacera-t-elle dans le silence comme tant de fois auparavant ?
Sans nous, qui documentera la famine, les crimes de guerre, le génocide ?
Sans nous, qui parlera pour ceux qui sont déjà enterrés sous les ruines de Gaza ?
Le journalisme est la manière dont l'humanité se souvient.
Si tous les journalistes de Gaza sont tués, ce ne sont pas seulement nos voix qui mourront, mais l'histoire elle-même.
L’auteur Husam Maarouf est un poète et écrivain palestinien basé à Gaza. Il a écrit pour plusieurs publications, dont Raseef22 et Al Jazeera.
Avertissement : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, points de vue et politiques éditoriales de TRT Afrika.