Le ministère de la Santé du Soudan a annoncé que des centaines de cas de choléra ont été enregistrés dans l'État de Khartoum au cours des quatre dernières semaines.

Le ministre de la Santé, Haitham Mohamed Ibrahim, a déclaré dans un communiqué de presse samedi que la récente augmentation des cas de choléra est estimée entre 600 et 700 cas par semaine au cours du dernier mois.

Il a expliqué que cette hausse des cas était « un résultat attendu suite à la libération de l'État de Khartoum et au retour de nombreux résidents de Jabal Awliya et Al Salha, ce qui a entraîné une détérioration des conditions environnementales et des problèmes d'accès à l'eau potable dans ces zones ».

Mardi, l'armée soudanaise a annoncé l'achèvement du « nettoyage » de l'État de Khartoum, au centre du Soudan, des Forces de soutien rapide (RSF), après avoir repris la zone d'Al Salha, dernier bastion des RSF à Omdurman, à l'ouest de Khartoum.

Le ministre soudanais a noté que la salle d'urgence fédérale de la santé travaille 24 heures sur 24 pour surveiller la situation sanitaire dans la région et prend les mesures nécessaires pour freiner la propagation de la maladie.

Il a ajouté que les taux d'infection devraient diminuer dans les semaines à venir, notamment avec le lancement d'une campagne de vaccination contre le choléra dans les prochains jours.

Lire aussi : Sahel : de la Françafrique à "l’africanisation" des noms de rues

Vendredi, le Réseau des médecins soudanais a lancé un appel urgent pour faire face à la crise sanitaire causée par l'épidémie de choléra à Khartoum.

Selon les dernières statistiques officielles publiées le 6 mai, le nombre total de cas de choléra au Soudan a atteint 60 993, avec 1 632 décès.

Le 12 août, les autorités soudanaises ont déclaré le choléra comme une épidémie nationale.

Depuis avril 2023, les RSF affrontent l'armée pour le contrôle du Soudan, entraînant des milliers de morts et créant l'une des pires crises humanitaires au monde.​​​​​​​

Plus de 20 000 personnes ont été tuées et 15 millions déplacées, selon l'ONU et les autorités locales.

Cependant, des recherches menées par des universitaires américains estiment le nombre de morts à environ 130 000.