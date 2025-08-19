TURQUIE
2 min de lecture
Erdogan fait ses débuts sur NEXT Sosyal, le nouveau réseau social turc
La première publication d'Erdogan intervient alors que NEXT Sosyal, le nouveau réseau social turc, franchit le cap du million d'utilisateurs et se hisse en tête du classement des App Stores.
Erdogan fait ses débuts sur NEXT Sosyal, le nouveau réseau social turc
Next Sosyal, la plateforme de médias sociaux turque, dépasse le million d'utilisateurs. / AA
il y a 14 heures

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a publié lundi sa première publication sur NEXT Sosyal, le réseau social turc en pleine expansion.

Citant un vers du poète Erdem Bayazit – "Bientôt le jour se lèvera", "Une fleur a germé entre des murs de béton" – Erdogan a demandé à ses abonnés : "Êtes-vous prêts ?"

Son message était accompagné du hashtag #NousCommençons, ainsi que d'émojis représentant le drapeau turc, la Terre et une fusée.

Qu'est-ce que NEXT Sosyal ?

Cette publication intervient alors que NEXT Sosyal, développé sous l'égide de la Fondation Türkiye Technology Team (T3), franchit le cap du million d'utilisateurs.

Nos recommandations

Cette étape importante a été annoncée samedi par Selçuk Bayraktar, président du conseil d'administration de TEKNOFEST et du conseil d'administration de la Fondation T3.

Présentée comme une alternative "commode et sécurisée" aux plateformes mondiales, NEXT Sosyal s'est rapidement hissée au sommet des plateformes d'applications mobiles, devenant récemment l'application gratuite la plus populaire dans la catégorie "réseaux sociaux".

Depuis son lancement en version bêta, la plateforme connaît une expansion rapide, offrant aux utilisateurs un espace de partage d'idées et de contenus sur l'actualité, la technologie, le style de vie et l'actualité.

L'approbation du président marque un élan symbolique pour NEXT Sosyal, renforçant la volonté de la Turquie de promouvoir ses propres plateformes numériques.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us