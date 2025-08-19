Le président turc Recep Tayyip Erdogan a publié lundi sa première publication sur NEXT Sosyal, le réseau social turc en pleine expansion.
Citant un vers du poète Erdem Bayazit – "Bientôt le jour se lèvera", "Une fleur a germé entre des murs de béton" – Erdogan a demandé à ses abonnés : "Êtes-vous prêts ?"
Son message était accompagné du hashtag #NousCommençons, ainsi que d'émojis représentant le drapeau turc, la Terre et une fusée.
Qu'est-ce que NEXT Sosyal ?
Cette publication intervient alors que NEXT Sosyal, développé sous l'égide de la Fondation Türkiye Technology Team (T3), franchit le cap du million d'utilisateurs.
Cette étape importante a été annoncée samedi par Selçuk Bayraktar, président du conseil d'administration de TEKNOFEST et du conseil d'administration de la Fondation T3.
Présentée comme une alternative "commode et sécurisée" aux plateformes mondiales, NEXT Sosyal s'est rapidement hissée au sommet des plateformes d'applications mobiles, devenant récemment l'application gratuite la plus populaire dans la catégorie "réseaux sociaux".
Depuis son lancement en version bêta, la plateforme connaît une expansion rapide, offrant aux utilisateurs un espace de partage d'idées et de contenus sur l'actualité, la technologie, le style de vie et l'actualité.
L'approbation du président marque un élan symbolique pour NEXT Sosyal, renforçant la volonté de la Turquie de promouvoir ses propres plateformes numériques.