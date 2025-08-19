Le président turc Recep Tayyip Erdogan a publié lundi sa première publication sur NEXT Sosyal, le réseau social turc en pleine expansion.

Citant un vers du poète Erdem Bayazit – "Bientôt le jour se lèvera", "Une fleur a germé entre des murs de béton" – Erdogan a demandé à ses abonnés : "Êtes-vous prêts ?"

Son message était accompagné du hashtag #NousCommençons, ainsi que d'émojis représentant le drapeau turc, la Terre et une fusée.

Qu'est-ce que NEXT Sosyal ?

Cette publication intervient alors que NEXT Sosyal, développé sous l'égide de la Fondation Türkiye Technology Team (T3), franchit le cap du million d'utilisateurs.