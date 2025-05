Cette résolution a été adoptée par 160 voix pour, deux voix contre et 6 abstentions.

Tout est parti d’une pétition déposée par 128 conseillers nationaux. Mahamat Idriss Déby a été "élevé à la dignité de maréchal pour services rendus à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées à l’intérieur et à l’extérieur du pays", indique la résolution

Dans l’exposé des motifs, le premier vice-président du CNT, Ali Kolotou Tchaimi, a précisé que Mahamat Idriss Déby Itno mérite cette distinction pour son parcours dans l’armée tchadienne.





Il a notamment évoqué l’opération ‘’Haskanite", personnellement conduite par le président tchadien en octobre 2024 dans la région du Lac Tchad.

En 2009, alors âgé de 25 ans, Mahamat Idriss Déby Itno est promu général de brigade. Neuf ans plus tard, il devient général de corps d’armée puis en 2021, alors qu’il dirige la transition, il devient général d’armée.



Pour rappel, Mahamat Idriss Déby Itno a été désigné en avril 2021 pour diriger la transition tchadienne suite à la mort de son père Idriss Déby Itno au front.

En mai 2024, il remporte l’élection présidentielle organisée pour mettre fin à la transition.

Il devient ainsi le deuxième maréchal dans l’histoire du Tchad après son père Idriss Déby Itno, élevé à ce grade en août 2020.