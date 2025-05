Trois légendes africaines du football — Samuel Eto'o, Emmanuel Adebayor et Jay-Jay Okocha — ont foulé le terrain en Somalie mardi lors d'un match d'exhibition visant à restaurer l'image sportive du pays.

Ces trois superstars faisaient partie d'une "tournée pour la paix" soutenue par la FIFA, que la Somalie espère utiliser pour accueillir à nouveau des rencontres internationales.

La Somalie est en proie à des conflits internes quasi constants depuis 1991, obligeant son équipe nationale à à accueillir ses adversaires à l’éxtérieur, principalement dans le pays voisin, Djibouti.

Le stade national de Mogadiscio, la capitale, avait été gravement endommagé après avoir servi de base aux terroristes d'Al-Shabaab, affiliés à Al-Qaïda, à partir de 2008, puis aux forces de maintien de la paix de l'Union africaine qui les ont chassés de la ville.

‘Magnifique et incroyable’

Le stade a été rénové et rouvert pour des activités sportives en 2020.

L'arrivée de l'icône camerounaise Eto'o, de l'ancien attaquant togolais Adebayor et de l'ex-meneur de jeu nigérian Okocha pour ce qui a été présenté comme le premier match de haut niveau en trois décennies a été qualifiée de "journée historique" par le ministère des Sports.

Les trois stars ont mené une équipe internationale à une victoire 8-4 contre une équipe de joueurs locaux.

"Nous prions simplement pour que Dieu vous accorde la paix, afin que vous puissiez reconstruire votre pays", a déclaré Adebayor aux journalistes après le match, ajoutant que l'événement était "magnifique et incroyable".

Le ministre de la Sécurité, Mohamed Ali Haga, a décrit le match comme une opportunité de "changer la perception du monde envers la Somalie... et de montrer au monde que Mogadiscio est paisible et peut accueillir d'autres matchs africains".

La sécurité autour du stade, situé dans le sud de Mogadiscio, était renforcée.

Des fans enthousiastes

Des milliers de supporters se sont rassemblés plusieurs heures avant le coup d’envoi du match, beaucoup brandissant le drapeau somalien.

"C'est une journée extraordinaire pour moi — voir un joueur comme Eto'o qui m'a tant inspiré — je ne pouvais pas manquer une telle occasion. C'est comme si j'étais assis dans le stade de Barcelone", a confié un fan, Mowlid Ali, à l'agence de presse AFP.

"Le match d'aujourd'hui n'est pas un simple match de football. Ce match démontre clairement comment la Somalie se relève de la guerre qui a ravagé le pays pendant longtemps", a ajouté un autre supporter, Abdirahman Dhere.

La Somalie aurait demandé à la FIFA et à la Confédération africaine de football (CAF) de réévaluer la situation sécuritaire afin de pouvoir organiser de futures rencontres.

Des délégués de la CAF et du Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et centrale étaient présents pour le match.