Par Arfah Farooq

C’est la saison du Hajj, un moment sacré pendant lequel des millions de musulmans du monde entier se rassemblent à La Mecque pour accomplir le pèlerinage. Cette année, alors que les pèlerins effectuent les rites sanctifiés du Hadj, leur expérience semble bien différente des années précédentes. Des applications les guident à travers les rituels, l’intelligence artificielle aide à gérer les flux de foule, et des dispositifs intelligents suivent tout, de la santé aux déplacements. Le pèlerinage autrefois analogue est entré dans une ère numérique.

Et pourtant, ce changement ne se limite pas à La Mecque. Il reflète une tension plus large que ressentent de nombreux musulmans dans leur vie quotidienne : entre l’utilisation croissante de la technologie et notre connexion spirituelle avec Allah.

Est-ce que je me tourne vers ChatGPT plus souvent que vers Allah ? Certains jours, la réponse est oui. Et cette réalisation m’a fait réfléchir. À une époque où la technologie évolue rapidement, je pense qu’il est important de réfléchir régulièrement à la fréquence à laquelle nous nous appuyons sur la technologie et à la fréquence à laquelle nous nous tournons vers Allah. Être honnête sur le fait que nous utilisons l’IA plus souvent que nous ne faisons des duaas nous aide à garder une perspective sur ce qui compte vraiment.

Pendant le Ramadan de cette année, j’ai approfondi cette réflexion à travers un atelier que j’ai animé sur « améliorer vos duaas » en utilisant ChatGPT. Nous avons exploré différentes structures pour rédiger des duaas, comment intégrer les noms d’Allah, et même des suggestions comme « faire une liste de duaas en fonction de ce que vous savez de moi ».

C’était fascinant de voir comment l’IA peut nous aider à faire émerger des éléments que nous aurions pu oublier d’inclure dans nos duaas. Parfois, la vie est si chargée que nous perdons de vue ce qui est dans nos cœurs, et avoir un outil qui peut nous ramener à la sincérité peut être étonnamment utile.

L’IA, un outil de réflexion

En même temps, je crois qu’il est crucial d’utiliser la technologie avec discernement. Elle peut absolument renforcer notre connexion à la foi si elle est utilisée avec modération, mais elle peut aussi devenir une distraction si nous n’y prêtons pas attention.

Je remarque cela surtout dans les espaces sacrés, comme lorsque je me prépare à prier ou lorsque je suis à la mosquée. Les téléphones peuvent nous entraîner dans un défilement sans fin au lieu de la réflexion. Être conscient de cela est essentiel, surtout dans des moments destinés à l’ancrage spirituel.

Je l’ai vu clairement lorsque j’ai accompli la Omra en 2022. Avant le voyage, j’ai pris la décision consciente d’imprimer mes listes de duaas, afin de ne pas avoir à dépendre de mon téléphone. Je savais à quel point l’écran pouvait devenir une distraction. Avoir une copie physique m’a aidée à rester pleinement présente dans le moment, sans l’attraction des notifications ou la tentation de faire défiler. Cela a rendu l’acte de faire des duaas plus intentionnel et connecté.

Cela dit, je pense que la technologie peut être un excellent outil pour maintenir la constance dans notre foi. Des applications comme Quranly et Niyyah m’ont aidée à rester engagée au quotidien. Je suis actuellement à une série de 100 jours avec Quranly, une application qui encourage la lecture régulière des textes sacrés, quelque chose que je n’avais jamais réussi à maintenir auparavant. Même lire un seul verset par jour aide à créer un rythme de connexion.

Les musulmans croient qu’Allah aime les petites actions constantes, et de cette manière, la technologie peut nous soutenir dans la construction de ces habitudes. Les quiz courts et les rappels quotidiens de Niyyah sont un autre exemple de la façon dont nous pouvons intégrer la foi dans notre vie quotidienne de manière simple.

Un Hadj transformé numériquement

À bien des égards, nous voyons déjà comment la technologie transforme même les expériences spirituelles les plus profondes. Nulle part cela n’est plus visible que pendant le Hadj, le pèlerinage unique dans une vie à La Mecque qui attire chaque année des millions de musulmans, cherchant à se rapprocher de Dieu à travers une série de rites profondément symboliques.

Cette année, l’Arabie saoudite a renforcé sa gamme d’outils alimentés par l’IA et de services numériques, conçus pour soutenir et protéger les pèlerins dans leur voyage.

Des applications mobiles guident désormais les pèlerins à travers les vastes sites sacrés, offrant des directions en temps réel et des explications sur chaque rituel. Des bracelets intelligents surveillent la santé et les déplacements, apportant tranquillité d’esprit aux individus et à leurs familles.

Les systèmes de gestion des foules alimentés par l’IA analysent les flux pour aider à réduire la congestion et protéger les fidèles pendant les journées physiquement exigeantes du Hadj. Même des chatbots multilingues comme Manarah 2 sont disponibles pour répondre aux questions urgentes et offrir des rappels spirituels. Ensuite, il y a les cartes intelligentes Nusuk qui aident les pèlerins à gérer tout, de la réservation de l’accès à la Mosquée du Prophète au suivi de leur hébergement, rendant l’expérience moderne du Hadj presque méconnaissable par rapport à il y a quelques années.

Ce qui était autrefois une expérience entièrement analogue — guidée par des guides, la mémoire et des notes manuscrites — est maintenant soutenu à chaque étape par des systèmes numériques. L’essence du pèlerinage reste inchangée, mais la manière dont il est vécu a été profondément remodelée.

Cependant, malgré tous les avantages, je crois aussi que nous devons préserver des moments de réflexion non médiés par la technologie. Il y a quelque chose d’irremplaçable dans le fait de s’asseoir tranquillement, de parler à Allah avec son cœur et de faire des duaas avec ses propres mots. Bien que l’IA puisse suggérer de belles structures et rappels, les duaas les plus significatifs viennent toujours de nous-mêmes. Prendre du temps loin des écrans, que ce soit dans la prière ou la réflexion, aide à maintenir cette connexion vivante.

Au Muslim Tech Fest — un rassemblement mondial où des innovateurs, constructeurs et créatifs musulmans se rencontrent à l’intersection de la foi, de la communauté et de la technologie — nous créons un espace pour des conversations qui trouvent rarement leur place ailleurs. La technologie est un outil, pas une fin en soi. Elle peut soit nous distraire, soit nous servir, selon la manière dont nous l’utilisons. La clé réside dans notre approche et dans le maintien de cet équilibre.

Nous ne sommes pas là pour rejeter la technologie, ni pour l’adopter aveuglément. Nous voulons créer un espace où les musulmans peuvent réfléchir à la manière dont ces outils façonnent notre foi, nos communautés et notre vie quotidienne. Où nous pouvons poser des questions plus profondes sur la manière de construire et d’utiliser la technologie en accord avec nos valeurs. Et où nous pouvons préserver à la fois l’innovation et l’ancrage spirituel en même temps.

Pour moi, cela reste un travail en cours. Certains jours, je me surprends à me tourner par défaut vers mon téléphone alors que je pourrais prendre un tasbih (chapelet de prière). D’autres jours, une application me pousse vers un moment de prière réfléchie que j’aurais peut-être manqué autrement. C’est un voyage continu pour naviguer entre ces deux mondes.

Alors que les pèlerins marchent entre les sites sacrés de La Mecque, guidés par des cartes sur des écrans mais toujours portés par les prières dans leurs cœurs, je me rappelle à quoi ressemble le fait de vivre dans ces deux mondes. Alors que nous continuons à vivre à l’intersection des avancées technologiques et de la vie spirituelle, peut-être que la chose la plus importante est de s’interroger sur nos choix. De nous demander régulièrement : est-ce que cela me rapproche d’Allah ou m’en éloigne ?

Parce que parfois, la connexion la plus puissante ne nécessite ni câbles ni écrans, juste un moment de silence et un cœur tourné vers le Divin.

Muslim Tech Fest aura lieu le samedi 21 juin 2025 à Londres.

