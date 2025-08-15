Par Shuaib Mahomed

Chaque année, le 12 août, le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse — une occasion de mettre en lumière l'énergie, la créativité et les aspirations des jeunes partout dans le monde. Pour l'Afrique, cette journée revêt une signification encore plus profonde.

Avec plus de 60 % de sa population âgée de moins de 25 ans, l'Afrique abrite la plus grande proportion de jeunes au monde. Cette « vague de jeunesse » n'est pas une promesse lointaine ; elle est déjà là, et la manière dont l'Afrique investira en elle déterminera si l'avenir apportera une prospérité partagée ou des opportunités manquées.

La Génération Z — ceux nés approximativement entre le milieu des années 1990 et le début des années 2010 — est différente de toutes celles qui l'ont précédée. Elle est la première génération à avoir grandi totalement immergée dans la technologie numérique. Elle maîtrise les smartphones, les réseaux sociaux et les plateformes d'apprentissage en ligne avec aisance, ce qui lui donne des outils pour se connecter, créer et rivaliser sur la scène mondiale.

Cependant, cette génération fait face à des réalités difficiles : une création d'emplois lente, des inégalités généralisées et des systèmes économiques qui ne leur font pas toujours de place.

La Banque africaine de développement estime que chaque année, entre 10 et 12 millions de jeunes entrent sur le marché du travail, mais seulement environ 3 millions d'emplois formels sont créés. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande n'est pas qu'une statistique ; c'est un défi déterminant pour le continent.

S'il n'est pas abordé, il risque d'alimenter le désenchantement et l'instabilité. S'il est affronté de front, il pourrait débloquer l'une des plus grandes opportunités de croissance économique de l'histoire moderne.

Déjà, la Génération Z montre des signes d'autodétermination. À travers le continent, ils développent des innovations fintech au Nigeria, lancent des marques de mode éthique au Kenya et pilotent des solutions agritech au Ghana.

Pour beaucoup, les réseaux sociaux ne sont pas seulement un lieu de divertissement, mais aussi une vitrine, un outil de marketing et une plateforme pour construire des réseaux. L'essor de la culture du « side-hustle » reflète à la fois la nécessité et l'ingéniosité.

Mais le talent seul ne peut transformer les économies. Pour que l'Afrique exploite pleinement son avantage démographique, trois domaines nécessitent une attention urgente.

1. Équiper les jeunes de compétences adaptées au marché

Bien que davantage d'Africains obtiennent leur diplôme qu'auparavant, l'éducation ne répond souvent pas aux besoins des industries modernes. La formation technique, la résolution de problèmes et la maîtrise numérique sont essentielles mais restent inégalement accessibles.

Les gouvernements et le secteur privé doivent collaborer pour intégrer le codage, le design thinking et l'entrepreneuriat dans les systèmes éducatifs nationaux. Les quelques académies de codage et hubs d'innovation à travers le continent sont des débuts prometteurs, mais ils doivent s'étendre bien au-delà des centres urbains.

2. Débloquer l'accès au capital

Pour de nombreux jeunes entrepreneurs, les exigences bancaires traditionnelles comme les garanties, l'historique de crédit et les garanties formelles sont des obstacles insurmontables. Des modèles de financement alternatifs, tels que les microcrédits mobiles, le capital-risque ciblé sur les jeunes et les plateformes de financement participatif, peuvent combler cet écart.