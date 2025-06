Par Murat Sofuoglu

Alors que le gouvernement Netanyahu poursuivait un changement de régime à Téhéran, les frappes israéliennes ont jusqu'à présent produit un effet de ralliement autour du drapeau à travers l'Iran.

Les deux camps continuent d'évaluer leurs options futures sous une administration Trump imprévisible.

Il ne fait aucun doute que l'Iran, un pays qui a longtemps dissuadé les menaces israéliennes grâce à des alliés tels que le Hezbollah et l'ancien régime d'Assad en Syrie, a subi des dommages infligés par son ennemi juré, avec le soutien des États-Unis.

L'Iran a dû assister à la perte de ses hauts commandants et de ses scientifiques nucléaires.

Cependant, le gouvernement israélien dirigé par Netanyahu ne peut pas non plus revendiquer une victoire totale contre l'Iran, malgré son discours habituel.

Le Guide suprême Ali Khamenei n'a montré aucun signe clair de recul sur ses positions fondamentales, bien qu'il ait été contraint de vivre dans un bunker selon plusieurs sources.

Un changement de régime en Iran est « très peu probable », déclare Charles Parton, ancien haut diplomate britannique et membre du Council on Geostrategy et du Royal United Services Institute for Defence Studies (RUSI), deux think tanks britanniques de renom.

Les attaques israéliennes, initialement soutenues par l'administration Trump qui a finalement fait pression sur Israël pour accepter un cessez-le-feu, ne déclencheront pas un processus politique par lequel Téhéran « tomberait aux mains de l'Occident », indique Parton à TRT World, faisant référence aux aspirations sionistes et occidentales à remplacer le régime actuel en Iran.

Cela marque également un moment inconfortable pour le gouvernement Netanyahu, dont la campagne de plusieurs décennies pour renverser le régime post-1979 à Téhéran n'a pas réussi malgré les frappes directes israéliennes et américaines sur des cibles iraniennes, y compris des installations nucléaires.

Les deux camps en guerre se remettent maintenant de leur récent engagement violent.

À court terme, la réponse ferme de Trump aux violations du cessez-le-feu a peut-être arrêté le récent conflit entre les rivaux régionaux.

Mais à long terme, l'avenir de l'affrontement Téhéran–Tel Aviv dépend de la manière dont toutes les parties naviguent dans une paix de plus en plus fragile.

Alors que la confrontation Israël–Iran est une lutte à long terme, l'échec d'Israël à provoquer un changement de régime à Téhéran reflète les défis croissants du gouvernement Netanyahu, de sa guerre à Gaza à ses politiques répressives en Cisjordanie occupée, et enfin, sa stratégie infructueuse sur l'Iran.

Qui a vraiment gagné la guerre de 12 jours ?

Alors que les deux camps ont subi des dommages importants avec des gains limités, la guerre de 12 jours n'a produit aucune victoire claire pour l'un ou l'autre.

Au lieu de cela, elle est devenue une scène pour « une lutte à long terme en évolution » entre deux États aux orientations idéologiques et politiques radicalement différentes, selon Andreas Krieg, professeur associé au King’s College de Londres et directeur de MENA Analytica.

« La victoire opérationnelle revient à Israël. La résilience stratégique et la dissuasion adaptative, cependant, penchent en faveur de l'Iran. Aucun des deux camps n'a obtenu un résultat décisif ou total, laissant la région dans un état de volatilité non résolue. Les deux revendiquent une ‘victoire’, mais en vérité, ils restent enfermés dans une lutte plus large où aucun n'a encore réussi à surpasser l'autre », explique Krieg à TRT World.

Aimen Jamil, une experte basée à Islamabad sur les affaires iraniennes, fait une évaluation similaire, affirmant que « le conflit n'a produit aucun vainqueur clair ».

Bien que les frappes israéliennes et américaines sur les installations nucléaires iraniennes aient semblé retarder le programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran, elles n'ont pas « atteint des objectifs plus larges tels que la déstabilisation du régime », explique Jamil à TRT World.

En revanche, l'Iran a pu préserver « son leadership central », bien qu'à un coût économique et militaire élevé, ajoute-t-elle.

Évaluer la victoire sur 3 axes

Une évaluation détaillée de la guerre de 12 jours « dépend de la manière dont on évalue le conflit sur les trois axes de la victoire : la réussite, l'esprit de décision et le succès », explique Krieg, également analyste en matière de défense.

En termes de résultats, Israël a eu le dessus grâce à l'élimination de plusieurs généraux iraniens de haut rang, à la dégradation de l'infrastructure nucléaire de Téhéran, y compris l'installation souterraine hautement fortifiée de Fordow, et à la perturbation des réseaux de dirigeants, selon Krieg.

D'un point de vue tactique, il s'agit d'une « victoire » pour Israël, bien qu'elle ait entraîné des coûts financiers élevés et des perturbations au niveau national", ajoute-t-il.

Mais sur le plan stratégique, le tableau est « beaucoup plus sombre », ajoute-t-il.

"La balance penche en faveur de la résilience de l'Iran, voire de son triomphe. Malgré de graves dommages, le régime iranien a résisté à un assaut direct des États-Unis et d'Israël, démontrant ainsi sa capacité à absorber les chocs, à gérer sa cohésion interne et à maintenir son influence régionale par l'intermédiaire d'acteurs non étatiques".

"L'Iran a montré qu'il conservait des outils d'escalade, qu'il pouvait imposer des coûts et qu'il n'avait pas peur de prendre des risques pour redéfinir la dissuasion sous l'égide d'une nouvelle génération de dirigeants du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ".

Alors que le conflit brûlant entre l'Iran et Israël continue d'évoluer, les experts, y compris Krieg, mettent en garde contre l'état d'esprit radical et risqué de la jeune génération du CGRI.

Sur le plan stratégique, l'Iran a démontré ses capacités de « dissuasion » et d'“endurance”, se réorientant « non seulement comme une cible passive mais aussi comme un acteur réactif et tolérant au risque », selon l'évaluation de Krieg.

Si l'avantage opérationnel d'Israël a « émoussé » la domination stratégique iranienne, la réussite du gouvernement Netanyahou peut « être décrite comme significative mais non concluante, elle a blessé l'Iran mais n'a pas modifié de manière décisive la position régionale de Téhéran ou ses ambitions nucléaires », ajoute-t-il.

Krieg souligne également le caractère « tolérant au risque » de l'État iranien, qui a riposté en tirant sur Israël et en attaquant une base militaire américaine basée au Qatar dans le Golfe.

Sur l'échelle de décision, l'analyse de Krieg suggère que la guerre de 12 jours pourrait annoncer « une instabilité exacerbée » dans la politique régionale, sans véritable voie vers la résolution du conflit ou une paix durable.

Si l'Iran est en mesure de reconstruire sa base de pouvoir et ses mandataires dans la région, cela pourrait conduire à « une détérioration partielle du statu quo ».

"Le cessez-le-feu temporaire négocié par les États du Golfe est fragile. Par conséquent, l'esprit de décision reste faible de part et d'autre", ajoute-t-il.

Enfin, en termes de succès, le récent conflit suggère « un match nul, Israël obtenant un meilleur score sur le plan tactique et l'Iran conservant son terrain sur le plan stratégique », selon M. Krieg.

"Israël n'a pas perdu, mais ne peut pas non plus revendiquer une victoire claire. L'Iran a évité la défaite et préservé ses options stratégiques, il peut donc se prévaloir d'un résultat « sans perte ».